ALEMS| Deputados devem votar cinco propostas na Ordem do Dia desta terça-feira

Na Ordem do Dia desta terça-feira (11), os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar cinco matérias. A sessão tem início a partir das 9h





Redação final





Projeto de Lei 58/2020 , do deputado Zé Teixeira (DEM), obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais, bem como as operadoras de planos de saúde, a divulgar, em suas faturas, mensagens de incentivo à doação de sangue.





Encaminhado pelo Poder Judiciário, o Projeto de Lei 242/2020 dispõe sobre o funcionamento das centrais eletrônicas registrais e notariais e sobre a cobrança de valor para manutenção, gestão e aprimoramento contínuo das centrais.





Discussão única





De autoria do deputado Barbosinha (DEM), o Projeto de Resolução 6/2021 concede a Comenda do Mérito Legislativo. A proposta conta com parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





2ª discussão





Projeto de Lei 178/2020 prevê que as operadoras de planos de saúde no âmbito do Estado devem considerar como dependente natural a criança cuja guarda definitiva foi concedida pelo Poder Judiciário ao titular do plano. A proposta apresentada pelo deputado Evander Vendramini (PP) obteve pareceres favoráveis da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.





1ª discussão





Proposto pelo deputado João Henrique (PL), o Projeto de Lei 75/2021 altera dispositivo da Lei 1.268, de 26 de maio de 1992, que restringe o comércio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos e dá outras providências. A CCJR foi favorável por unanimidade à tramitação da proposta.





Por: Evellyn Abelha