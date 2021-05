Advogado suspeito de matar Fernanda volta para a prisão após 4 dias internado

Alexandre França Pessoa, de 42 anos, estava hospitalizado desde que teve uma crise de hipertensão

Alexandre sendo conduzido por policial militar ©Marcos Donzeli

Principal suspeito de envolvimento no assassinato de sua ex-namorada Fernanda Daniele de Paula Ribeiro dos Santos, de 36 anos, o advogado Alexandre França Pessoa, de 42 anos, voltou para a prisão. Ele foi transferido na noite desta segunda-feira (05) de um hospital de Dourados para a delegacia de Nova Andradina, cidade a 300 quilômetros de Campo Grande.





Alexandre estava internado desde domingo (02), quando teve uma crise de hipertensão ao ser preso durante as investigações sobre o crime. O suspeito ficou em silêncio diante de jornalista ao chegar na delegacia, por volta das 20h.





Ontem (04), desembargadores da 3ª Câmara Criminal negaram pedido de liberdade ao advogado, argumentando que Alexandre tentou dificultar a investigação, escondendo pertences e lavando peças de roupas. Alexandre está em prisão temporária de 30 dias, desde o domingo (2), concedida pela Justiça a partir dos elementos da investigação que o apontaram como suspeito da morte.





Feminicídio - O corpo de Fernanda Daniele Santos foi encontrado no dia 29 de abril, por volta das 6h20, em plantação de milho perto da MS-276, entre Nova Andradina e Batayporã. Fernanda foi degolada e o corpo arrastado para o local. A principal suspeita da polícia é de que o crime tenha motivação passional, contudo, as circunstâncias do feminicídio ainda estão sendo apuradas. Também não está descartada a participação de outra pessoa no crime. A polícia chegou até o advogado depois de encontrar prints de conversas dele com Fernanda armazenadas no notebook da vítima.





***Com a colaboração de Marcos Donzeli





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes