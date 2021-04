Way-306 disponibiliza Documento Fiscal Complementar de cobrança de pedágio

Usuários podem emitir Documento Fiscal Equivalente Complementar– DFE pelo Portal do Usuário da Way-306, acessando o site da concessionária

Os usuários da Way-306 - Concessionária da Rodovia MS-306 poderão obter pela internet e imprimir, se desejarem, o Documento Fiscal Equivalente – DFE – Complementar, que traz informações adicionais como o CPF ou CNPJ e a placa do veículo, que não constam no recibo entregue nas praças de pedágio após a cobrança.





A medida atende as Instruções Normativas 1731 e 1768 da Receita Federal e é mais uma opção de documentação disponível aos usuários das concessionárias de rodovias que operam nos estados do Brasil. A emissão do DFE Complementar estará disponível até sete dias após o pagamento do pedágio em dinheiro ou por sistemas de cobrança automática.





Nada muda em termos tributários, tanto para as concessionárias quanto para o Estado. Para os usuários, o recibo de pedágio atual também já é suficiente para a prestação de contas de despesas com pagamento de pedágio, que não são dedutíveis no imposto de renda de pessoas físicas. Já pessoas jurídicas, com o novo documento fiscal, podem registrar esse pagamento como despesa.





Portal da Way-306 facilita a emissão e impressão do DFE Complementar





A concessionária investiu em um software (programa) para emissão do documento fiscal que funcionará on-line, como um portal dentro do seu site. Veja como utilizá-lo:

Ao passar por uma praça de pedágio da Way-306 na rodovia MS-306 e pagar sua tarifa na cabine manual, guarde o recibo/Documento Fiscal Equivalente - DFE que comprova o pagamento;





www.way306.com.br . No menu principal, no topo da página inicial, clique em SERVIÇOS, depois em Cupom Fiscal - Portal do Usuário da Way-306; Acesse o website. No menu principal, no topo da página inicial, clique em SERVIÇOS, depois em Cupom Fiscal - Portal do Usuário da Way-306;

Na página inicial do portal, cadastre seu login, senha, dados obrigatórios e aguarde o retorno com a liberação do seu acesso por e-mail;





Confirme seu cadastro pelo link enviado no e-mail e, automaticamente, você será direcionado pelo sistema para fazer o login;

Insira o seu login e senha

No Portal, escolha entre a passagem manual e/ou passagem automática

Se for passagem manual, insira o número DFE, impresso no recibo do pedágio e a placa do seu veículo nos campos correspondentes. Em seguida, clique em Emitir e verá o resumo das informações de sua passagem e, poderá ainda, optar por receber o cupom também por e-mail ou imprimi-lo.





No caso de passagem automática, ao acessar essa opção você poderá emitir suas passagens realizadas em cabines automáticas através da utilização de Tags. Basta indicar o período, selecionar a placa, Empresa/OSA utilizada por você e, caso seja solicitado, a concessionária e praça. Depois, clique em “Consultar” e aparecerão todas as passagens feitas no período indicado. Como na opção anterior, você poderá imprimir os cupons ou enviá-los para o seu e-mail.





No caso de dúvidas, clique em FAQ e/ou Ajuda na página inicial do portal, ou ligue para a Central de Atendimento da Way-306: 0800 645 0306 (ligação gratuita).





Sobre a Way 306 - A Way-306





Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Sobre o Grupo Way





O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).





