Última semana de abril será de temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Além das chuvas que podem ocorrer no oeste e sul do Estado entre os dias 24 a 27, a última semana de abril será de frio pela manhã e sensação agradável ao longo do dia.





Conforme o CPTEC/INPE as menores temperaturas podem se concentrar na região sul do Estado que pode registrar mínimas em torno de 8°C.





As condições esperadas para esta segunda-feira (26) são de céu nublado a encoberto em grande parte do Estado e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Na região sul o tempo fica parcialmente nublado.





A umidade relativa do ar para este início de semana possui variação estimada entre 25% a 90%. Vento fraco a moderado em todas as regiões.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre 12°C a 30°C e na capital a variação está estimada em 17°C a 24°C.





Por: Mireli Obando