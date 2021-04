Tribunal de Contas oferece curso aos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul promove o curso EAD “Estudos Técnicos Preliminares”, disponível on-line na plataforma da Escola Superior de Controle Externo- ESCOEX. O curso ministrado pela auditora de controle externo do TCE-MS, Simone Amorim, será nos dias 5, 6, 7,8 de abril.





O objetivo é promover capacitação aos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande, orientar a formalização de contratações planejadas, com base na implantação de modelos padronizados para os Estudos Técnicos Preliminares – ETPs (Solicitação da Demanda – SD e Relatório de Viabilidade).





O conteúdo do curso on-line com 20 horas de duração, está distribuído em 4 módulos e serão abordados conceitos, objetivos, legislações, utilidade dos ETPs, padronização de solicitação de demanda e orientações pontuais, objetivas e exemplificadas com base na proposição de julgados dos Tribunais de Contas no Brasil, o relatório dos ETPs, bem como o gerenciamento de riscos e mitigação.





A coordenadora da Escola, Sandra Rose Rodrigues ressalta que a oferta desse curso deu-se a partir de uma solicitação da presidência da Câmara Municipal de Campo Grande ao presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves que prontamente referenda o caráter pedagógico dessa gestão oferecendo orientações pontuais acerca de temáticas essenciais para o fortalecimento de boas práticas na gestão pública.





No contexto formativo sobre ETPs, o diretor-geral da Escoex, conselheiro Waldir Neves cumpre o propósito da Escoex em oportunizar o conhecimento por meio de cursos que atendam efetivamente a demanda do jurisdicionado, com instrutora de vasta experiência na abordagem sobre as pautas voltadas para o controle externo.









Por: Olga Mongenot