TRÊS LAGOAS| Trabalhando de domingo a domingo à exaustão, servidores de carreira da Vigilância Sanitária do Município buscam assegurar a saúde dos munícipes

Se alguém dissesse há 3 anos que o mundo viveria uma crise por meio de uma Pandemia como a que estamos vivendo com a COVID-19 ninguém acreditaria. Assim como outros países, estados e municípios, Três Lagoas também está no meio deste caos com profissionais da saúde e servidores municipais trabalhando até à exaustão para diminuir os números de positivados e mortos cada vez mais altos no Município.





Com o intuito de tentar diminuir estas marcas invisíveis, porém permanentes e dolorosas na alma de quem vive na pele o medo ou a dor de perder um ente querido, desde o início da pandemia, os fiscais da Vigilância Sanitária de Três Lagoas tem trabalhado incansavelmente, de domingo a domingo, para prevenir a disseminação do vírus SARS-COV-II.





Segundo o diretor da Vigilância Sanitária, Christovam Bazan, o trabalho é realizado via diligências para inibir aglomerações, festas e garantir que as medidas preconizadas pelas Entidades de Saúde Públicas, tanto nacionais quanto internacionais, sejam cumpridas, visando sempre a saúde da população três-lagoense.





“As ações ocorrem de domingo a domingo, nos períodos matutino, vespertino e noturno, de forma incansável e de maneira digna, objetivando o máximo cuidado à saúde da população. Muitas vezes a fiscalização se estende até a madrugada, outras vezes, até o raiar do dia, mas sempre zelando para que a população não sofra mais perdas como as que já sofreram nos últimos meses”, disse.





COMO FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA





Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.





“Todas essas ações visam assegurar, por meio das ações da ANVISA e suas autarquias, ou seja, as Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, a garantia higiênico-sanitária dos produtos e serviços prestados à população”, esclareceu.





A Vigilância Sanitária de Três Lagoas atua na fiscalização da indústria, comércio e serviços, de alimentos, de medicamentos e de bens de interesse à saúde, executando fiscalizações de rotina e emergencial, nestes locais, assim como atendendo denúncias da população e de outros Órgãos do Poder Público. Também atende denúncias em residências sobre criação de animais, de saneamento, dentre outras.





FISCALIZAÇÕES NA PANDEMIA





O Setor de Vigilância Sanitária esclarece que pauta toda a sua fiscalização em Decretos no âmbito Municipal, Estadual e Federal, que são publicados e elaborados seguindo normas de prevenção e proteção da saúde pública, além de outras legislações sanitárias.





Atualmente, a equipe é pequena diante do tamanho da responsabilidade em conscientizar a população para o mal e perigo deste século com o Novo Coronavírus. São 12 fiscais, de nível médio e superior, com médico veterinário, farmacêutico, nutricionista, arquiteto e pedagogo, 01 coordenador, 01 administrativo e 01 motorista sempre atuando de forma responsável e tendo como foco a prevenção e segurança dos munícipes.





“Temos uma grande responsabilidade e somos cobrados por isso, não somente pelos poderes públicos, mas com a nossa consciência; pelos nossos valores. Trabalhamos com amor e compromisso, muitas vezes até a exaustão, porque sabemos o quão importante é para a sociedade estarmos em campo. Não é um momento fácil, mas acreditamos que logo isso passará”, finalizou.





