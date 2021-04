TRÊS LAGOAS| Prefeitura lamenta o falecimento da atleta e professora de basquetebol, Ruth Roberta de Souza

Com muito pesar, a Prefeitura de Três Lagoas comunica o falecimento da três-lagoense campeã nacional de basquete, Ruth Roberta de Souza. A atleta positivou para o novo coronavírus, ficou internada no Hospital Auxiliadora desde o dia 28 de março, mas não resistiu as complicações causadas pelo vírus e faleceu na manhã desta terça-feira (13).





Atualmente, Ruth era servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) como professora de basquetebol desde 2005. Foi nesta modalidade que Ruth se destacou dentro e fora do Brasil.





Em 1994, ela integrou a Seleção Brasileira de Basquetebol e, juntamente com Hortência, Paula, Janete e companhia, consagrou-se campeã internacional pela conquista do Campeonato Mundial de Basquetebol, na Austrália.





O prefeito Angelo Guerreiro lamentou a perda. “É difícil aceitar que perdemos mais uma amiga e parceira nesta pandemia. Mulher simples, guerreira, que nunca esqueceu suas origens e sempre representou o esporte e sua terra. Ficam as boas lembranças da nossa Ruth e sua lição de vida. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. A cidade está em luto”, declarou.





Muita querida por todos, Ruth deixa um legado de dedicação, persistência e incentivo ao esporte.





ASSECOM





