TRÊS LAGOAS| Prefeito Guerreiro anuncia Hospital de Campanha com 50 leitos de enfermaria e amplia mais 20 leitos de UTI no Município

Na tarde desta quinta-feira (8), o prefeito Angelo Guerreiro anunciou o Hospital de Campanha em Três Lagoas. Serão 50 leitos de enfermaria construídos no Hospital Auxiliadora e mais 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). As 20 UTIs serão instaladas também no Hospital Auxiliadora.





De acordo com o que ficou definido em reunião, 27 leitos serão montados no prazo de uma semana. E, em 30 dias todo o Hospital de Campanha estará em funcionamento, bem como os novos leitos de UTI.





Três Lagoas possui hoje 25 leitos de UTI, em um mês a Cidade passará a contar com 45 leitos. O Hospital de Campanha está programado para funcionar durante três meses.





“Definimos que, o Hospital de Campanha, seria dentro do Hospital para oferecer melhores condições no tratamento ao paciente por 90 dias. Esperamos que os nossos três-lagoenses não tenham a necessidade de utilizar, mas estamos nos comprometendo aqui com as famílias três-lagoenses”, disse Guerreiro.





A Secretária Municipal de Saúde, Elaine Furio, agradeceu o emprenho dos trabalhadores da saúde e acrescentou que “seis Unidades de Saúde passaram a fazer o atendimento noturno”.





Serão quase R$ 9 milhões investidos, sendo que R$ 3 milhões correspondente ao repasse que será feito pela Câmara de Vereadores, anunciados pelo presidente da Casa, Dr. Cassiano Maia.





“O senhor agiu de forma rápida passando a UPA para atendimento de COVID, e rapidamente percebeu que a demanda precisava ser aumentada. Na Câmara, todos nós vereadores, decidimos apoiar e, através de uma economia, devolveremos R$ 3 milhões para contribuirmos com esse investimento”, declarou o presidente do Legislativo Municipal.





Os outros 6 milhões serão investidos pelo Município e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





O anúncio foi de forma virtual e logo após uma reunião onde foram planejadas as novas medidas. Estavam presentes, além do prefeito Angelo Guerreiro; o presidente do Legislativo Municipal, Dr. Cassiano Maia; o diretor executivo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderon; a diretora geral do Hospital Auxiliadora, Irmã Nilda Cavalcante Rangel; além da Secretaria Municipal de Saúde, Elaine Fúrio e a Diretora de Saúde do Município, Kátia Lira.





Marcos Calderon agradeceu a confiança e o empenho da Administração Municipal em ajudar no atendimento aos pacientes vítimas da COVID: “Todo apoio é importante, principalmente essa ampliação de 70 leitos”.





A UPA





Atualmente, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) possui 60 leitos, que estão ocupados e são destinados apenas para atendimento de COVID, os outros atendimentos foram remanejados para a Clínica da Criança e outras Unidades de Saúde.





Na ocasião, o prefeito fez outra parceria com o Hospital Auxiliadora, que a partir de segunda-feira (12) irá fornecer refeições aos pacientes internados na UPA. No momento, a UPA não faz este tipo de atendimento por não ter refeitório e os alimentos estão sendo levados pelos familiares dos pacientes.





ASSECOM