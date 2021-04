TRÊS LAGOAS| Pessoas com COVID que descumprir o isolamento serão monitoradas no Município e poderão sofrer punições

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (VIGEP), em parceria com o 5º grupamento do Corpo de Bombeiros, irá monitorar presencialmente as pessoas com diagnóstico positivo e suspeito para COVID-19 em Três Lagoas e que estejam descumprindo a necessidade de isolamento domiciliar.





Diante do crescente número de casos e óbitos diários no Município, a ação objetiva mapear estes pacientes, na tentativa de conter o contágio pelo vírus e exigir o cumprimento do isolamento social e medidas de segurança.





O médico de família e comunidade, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, aponta que há pessoas descumprindo a quarentena e ignorando o uso de máscara e álcool em gel, por não apresentarem sintomas graves. “Temos informações de que algumas pessoas não estão cuidando de si e nem do próximo. Recebemos constantes denúncias de pessoas que, mesmo com sintomas e ainda na vigência do isolamento previsto, estão circulando pelas ruas, indo ao comércio e visitando normalmente amigos e familiares. Não podemos fazer vistas grossas a esta imprudência”, expôs.





Dr. Vinícius explicou que o monitoramento já acontece em Três Lagoas e ele inicia no momento em que a pessoa realiza seu teste. A partir daí, o paciente recebe o acompanhamento do agente comunitário de saúde de seu bairro. A novidade é que caso a pessoa não permaneça em casa ou não atenda às ligações, as equipes da VIGEP e Bombeiros serão avisadas sobre a não localização do paciente ou por ser identificado quebrando os protocolos de biossegurança.





Equipes da saúde, junto ao Corpo de Bombeiros, abordarão o domicílio da pessoa ou o local onde ela se encontra. Ao ser identificado fora de casa, o paciente será notificado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde será lavrado um boletim de ocorrência para devidas providências, inclusive, por causar risco à saúde pública.





DENÚNCIAS





A população pode colaborar com o Monitoramento, denunciando e fornecendo informações sobre possíveis pacientes com COVID-19 que estejam colocando a saúde de outros em risco. Para denúncias, dúvidas e mais informações, o telefone é: 67-3929-9948.





ASSECOM