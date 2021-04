TRÊS LAGOAS| Neste domingo (11), Saúde começa vacinação Covid-19 de pessoas com mais de 60 anos obesas mórbidas, oncológicas, transplantadas e imunossuprimidas

Para dar continuidade na Campanha de Vacinação Contra o Novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu do Governo Federal, por meio do Governo do Estado de MS e do Ministério da Saúde, mais 2.200 doses. Porém, diferente das outras remessas, esse lote priorizou a Dose 2 que representa 1.500 unidades do total.





NOVO GRUPO A SER CONTEMPLADO





Neste domingo (11), a Saúde começará a vacinação de COVID-19 em idosos de 60 anos ou mais com as seguintes morbidades graves: portadores de doenças imunossuprimidas, oncológicos com doença ativa em tratamento, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea e obesidade mórbida (IMC maior que 40).





Porém, somente aqueles que apresentarem laudos que comprovem a comorbidade contemplada é que serão vacinados. No caso de pessoas com obesidade mórbida que não tenham um laudo, serão avaliadas por uma equipe médica no local.





APAE





Outro novo grupo a ser imunizado nessa nova remessa são os pacientes atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A ação deve ocorrer no dia 15 de abril, pois a SMS, em contato com a direção da instituição, foi informada que essa seria a data ideal para a ação devido ao maior fluxo de pacientes no local.





CONTINUAÇÃO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, IDODOS COM MAIS DE 66 ANOS E 2ª DOSE





Desse modo, a campanha seguirá vacinando pessoas com mais de 66 anos de idade com agendamento prévio nas Unidades de Saúde de referência de cada bairro ou por meio de solicitação de vacinação em domicílio caso a pessoa seja acamada e não possa se deslocar até o posto de saúde.





Além disso, segue imunizando profissionais da saúde da rede privada com mais de 38 anos de idade com a 1ª dose de acordo com agendamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).





E, assim como antes, dá continuidade na aplicação da 2ª dose em todos os públicos que já receberam a 1ª há mais de 20 dias.





CONTINUAÇÃO FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO





Outro grupo que segue sendo contemplado nessa nova remessa são os servidores das forças de segurança e salvamento. Esses, serão imunizados neste sábado (10) na sede do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros Militar, por meio de agendamento prévio feito pela SMS.





DOAÇÃO DE ALIMENTOS





A SMS pede para que aqueles que forem tomar vacina levar, se puderem (não é obrigatório), 1 kg de alimento não perecível. Essas doações serão destinadas para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) que dará a devida destinação para pessoas carentes ou instituições que necessitarem.





ASSECOM