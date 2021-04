TRÊS LAGOAS| Estão abertas as inscrições para a Oficina de Preparação Vocal “Um Canto na Escola” a professores da REME

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Preparação Vocal “Um Canto na Escola” a professores da REME de Três Lagoas

Visando ensinar técnicas de controle vocal para prevenção da saúde da voz de professores da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas, estão abertas até o próximo dia 20 as inscrições para a Oficina de Preparação Vocal “Um Canto na Escola”.





Segundo a realizadora do projeto, Alba Lessandra, assim como as profissões da área artística, os profissionais da educação também tem na voz sua principal ferramenta de trabalho para desenvolver seu ofício de ensinar.





“Por isso essa oficina visa trabalhar com música, exercícios de vocalize, respiração e algumas técnicas relacionadas ao canto, além de orientar cuidados de prevenção para com a voz dos educadores”, disse.





A oficina é aprovada pela Lei de incentivo cultural Aldir Blanc do município de Três Lagoas/MS e será realizada no dia 23, às 19h30, via Zoom para 15 professores inscritos.





SERVIÇO





As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail: albapotiguara@gmail.com até o dia 20 deste mês.









ASSECOM