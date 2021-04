TRÊS LAGOAS| Ações de conscientização e proteção contra COVID-19 continuam sendo realizados por Órgãos do Município em grandes empresas da Cidade

Mais uma ação de conscientização em grandes empresas de Três Lagoas foi realizada pela Defesa Civil, Setor de Vigilância Epidemiológica e o Sindicato dos Empregados do Comércio visando a prevenção e diminuição de casos ao novo Coronavírus.





Na ação desta terça-feira (06), integrantes da Defesa Civil, do Setor de Vigilância Epidemiológica e do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas visitaram o Atacadão para conversar com os funcionários e visitar setores mais propícios ao contágio do vírus como o refeitório de acordo com pesquisas.





O médico, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, da Vigilância Epidemiológica (VIGEP), acompanhado de Eurides de Freitas, representando o Sindicato e do chefe da Defesa Civil, Welton Alves, tirou dúvidas dos gerentes e funcionários expondo a real situação do Município que atualmente encontra-se com números altos de morte e positivados.





“O momento que vivemos é crítico a ponto de quem precisar de um leito pode vir a não ter. Precisamos conter a Pandemia de fora para que outras pessoas não dependam de oxigênio ou respiradores como é o caso. A Pandemia não se enfrenta com mais leitos de UTI, mas evitando a contaminação em nossas casas com festinhas de aniversário, churrascos, aglomerações”, disse.





Acompanhando a equipe o gerente do Atacadão Edvaldo e a nutricionista Ana Paula mostraram o local em que os funcionários almoçam e lancham mostrando os cuidados que a empresa está tendo com seus servidores (com avisos, regras e adaptações para manter o distanciamento recomendado) e com os clientes oferecendo recipientes de álcool em gel em todos os corredores da loja.





A ação da equipe continuará nos próximos dias na Cidade.









