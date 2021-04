Time feminino do Corinthians perde semifinal da libertadores na cobrança de pênaltis

Jogadoras do Corinthians durante as cobranças de pênaltis contra o América de Cali ©Getty Images)

A força feminina do clube Corintiano fez uma grande partida que finalizou o tempo regular com um empate em 1 a 1. Mas, para passar de fase era necessário ter um time vitorioso ao final do jogo, e por esse motivo, o resultado precisou ser buscado nas cobranças de pênaltis.





A partida foi muito disputada entre o Corinthians e o América de Cáli e essa não foi a primeira vez que os dois times se enfrentarem, os dois se encontraram na fase de grupos onde as Corintianas levaram a melhor, no entanto na fase decisiva da semifinal quem levou a melhor foram as meninas do América de Cali.





O jogo foi disputado na cidade de Moron e seguiu um roteiro muito parecido com o que foi visto durante a fase de grupos. Porém com o empate conquistado no final do tempo regular foi preciso levar a partida as disputas de pênaltis onde o América de Cali levou a melhor por 4 a 3. No geral, as meninas do timão tiveram um domínio maior da partida e conseguiram manter o América de Cali retraído no campo de defesa. Mesmo sob o ataque alvinegro paulista, o time adversário conseguiu se manter firme na defesa e o jogo se manteve empatado em 0 a 0 até o final do primeiro tempo com poucas finalizações de ambos os times.





O segundo tempo ganhou um fôlego diferente, as corintianas voltaram com a mira mais calibrada e chutando direto pro gol e aos onze minutos do segundo tempo Tamires mandou um super chutão direto para o fundo da rede adversária, 1 a 0 para o Corinthians. Mesmo com o placar favorável para o timão as meninas continuaram pressionando no ataque. Porém nos minutos finais do segundo tempo Guarecuco acertou o gol após vazar a defesa do Corinthians pela primeira vez no campeonato. Final de jogo com tudo empatado e definição de quem passa para a próxima fase só seria conhecida após as cobranças de pênaltis.





A goleira colombiana brilhou mais forte após defender duas cobranças do timão. Tapia foi a principal responsável por tirar o time brasileiro da disputa final da libertadores feminina.





Agora as colombianas se preparam para disputar a grande final contra o Ferroviária, enquanto o timão treina para disputar o terceiro lugar contra o Universidad do Chile.





Ferroviária e Universidad de Chile empataram sem gols e nas penalidades a equipe de Araraquara levou a melhor com o placar final de 7 a 6.





A decisão do terceiro lugar acontece dia 21 de março, ainda sem hora definida.





Ao longo do campeonato o timão alcançou a marca de quatro vitórias e um empate com um total de 35 gols marcados e um único gol sofrido. Sem chances de conquistar a primeira posição, as alvinegras se mantém com as duas taças já conquistadas na libertadores, uma em 2017 e a outra em 2019.