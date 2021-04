Tempo seco predomina nos próximos dias em Mato Grosso do Sul

As condições esperadas para o final de semana em Mato Grosso do Sul será de tempo firme e seco em todas as áreas. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o sábado (10) será de céu parcialmente nublado a claro. A chance de chuva é baixa.





Com predomínio de sol e poucas nuvens a umidade relativa do ar pode chegar aos 20% neste dia, considerado estado de alerta para a saúde humana. Para aliviar o desconforto, recomenda-se ingerir bastante água, evitar ambientes com aglomerações, evitar a prática de atividades físicas no período entre 10h e 16h, além de umidificar ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.





A previsão indica vento fraco em todo Estado, e temperaturas poderão registrar mínima de 16°C e máxima de 37°C. Para a capital a variação está estimada entre 22°C a 33°C.





Pelo menos até 17 de abril o prognóstico do Cemtec indica que será um período com ligeira redução das áreas de instabilidades, ou seja, pouca chance de chuva. São esperadas pancadas isoladas de no máximo 20 milímetros para grande parte do Estado. As poucas chuvas devem ocorrer a partir de 16 de abril. A partir daí as chuvas devem retornar ao Estado com maiores acumulados. A estimativa é de que chova entre 50 a 80 milímetros no período entre 17 e 24 de abril. As precipitações devem se concentrar nas regiões produtoras.





Por: Mireli Obando