Temperaturas voltam a subir e máxima pode chegar aos 37°C em MS

As condições estimadas para esta quinta-feira (8) em Mato Grosso do Sul são de tempo abafado e fechado em grande parte do Estado.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia será de céu nublado a encoberto em grande parte do Estado. Nos setores sul e pantaneiro o céu fica parcialmente nublado, e chuvas isoladas podem ocorrer na área norte .





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 80% a 25% ao longo do dia, e ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer em todo Estado.





As temperaturas voltam a subir nesta quinta, com a mínima estimada em 17°C e a máxima em 37°C para Mato Grosso do Sul. Na capital a variação está estimada em 21°C a 32°C.





Por: Mireli Obando