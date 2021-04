TCE-MS abre inscrições para EAD Introdução ao Lean Office

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, informa que estão abertas as inscrições para o curso EAD Introdução ao Lean Office, ministrado pelo cientista da computação, Jonathan Aldori Alves de Oliveira, a capacitação terá início dia 13 de abril.





Em 20 horas aula, serão apresentados aos jurisdicionados, servidores e à sociedade, os principais conceitos relacionados à utilização da metodologia Lean Office aplicada aos Processos Administrativos de Apoio, com conceitos, ferramentas de apoio e estudo de caso. A estratégia de uso de estudo de caso possibilita ao participante do curso identificar os procedimentos utilizados e reconhecer-se no processo de trabalho cotidiano, no uso do Lean Office.





Orientar os gestores públicos disseminando conteúdos inovadores e eficientes para o bom gerenciamento, por meio de ferramentas digitais que contribuem com a organização na gestão pública, é uma prerrogativa da gestão do presidente do TCE-MS, Iran Coelho das Neves. Diante disso, a Escoex, sob a direção do conselheiro Waldir Neves, disponibiliza esse conteúdo formativo, reforçando o caráter pedagógico e orientativo dessa Corte de Contas.





Os interessados podem fazer a inscrição neste link .









Por: Olga Mongenot