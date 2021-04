SOLIDARIEDADE| JBS doa equipamentos para abertura de novos leitos de UTI em Mato Grosso do Sul

Primeiras entregas chegam nesta semana a Campo Grande, incluindo 12 respiradores; Doação inclui, ainda, mais de 300 mil EPIs, fundamentais para garantir a segurança das equipes na linha de frente no combate à covid-19

©DIVULGAÇÃO Em mais uma frente de seu programa de responsabilidade social “Fazer o Bem Faz Bem”, a JBS doará 162 equipamentos hospitalares que permitirão a abertura de 24 novos leitos de UTI no estado de Mato Grosso do Sul. Os primeiros itens começam a chegar nesta quinta-feira, 1º de abril. Caberá à Secretaria Estadual de Saúde a divisão local dos equipamentos, de acordo com o nível de criticidade de cada município.





As entregas incluem 24 respiradores, 24 camas de UTI, 24 monitores de sinais vitais, além de 90 bombas de infusão. As doações ainda contemplam 150 mil pares de luvas de procedimentos e 14 mil litros de álcool líquido e em gel, entregues nesta semana, além de 190 mil máscaras N95. Todos os itens são fundamentais para o trabalho das equipes da linha de frente de combate à pandemia do novo coronavírus.





Desde janeiro, a Companhia já programou a doação de 970 equipamentos hospitalares para o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil, incluindo três respiradores que foram entregues ao Hospital da Vida, em Dourados, no último dia 26. Em Mato Grosso do Sul, a JBS doou R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 cidades sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.





jbs.com.br/fazerobemfazbem . Saiba mais sobre o programa no site





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália e China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes. A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias.





