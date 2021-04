Silvana Terena diz que presidente da Assomasul abre diálogo importante para parcerias com indígenas

Presidente Valdir Júnior com Silvana Terena ©Édson Ribeiro

A Subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena do Estado, Silvana Dias de Souza de Albuquerque, a Silvana Terena, avaliou como muito importante à reunião desta segunda-feira (26) com o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, na qual discutiu-se uma ação conjunta no sentido de buscar recursos para investimento em terras indígenas em Mato Grosso do Sul.





Além de Silvana Terena, o dirigente municipalista recebeu em seu gabinete, em Campo Grande, o coordenador Regional da Funai (Fundação Nacional do Índio) de Campo Grande, Leopoldo José da Costa, e o técnico do órgão, Tiago, além do vereador Sérgio Terena, de Nioaque.

Valdir, Silvana Terena, vereador Sérgio Terena (Nioaque), Leopoldo José da Costa e Tiago (Funai) ©Edson Ribeiro



Ela disse que o presidente da Assomasul, que também é prefeito da cidade de Nioaque, abriu um diálogo importantíssimo na construção de parcerias com os indígenas.





“A proposta do presidente da Assomasul, Valdir Júnior, de abrir um diálogo entre a Funai Regional de Campo Grande e as demais regionais em parceria com nossa Subsecretária de Políticas Públicas para População Indígena, é muito importante nesse momento, uma vez que nunca aconteceu uma conversa entre os prefeitos dos municípios que têm terras indígenas e a Funai, para discussão de assuntos relacionados à política pública social para nossas aldeias”, declarou ela, ao site oficial da entidade (www.assomasul.org.br), após o encontro.





A ideia, conforme a pauta da reunião, é buscar apoio da bancada federal no sentido de levar investimentos às terras dos 30 municípios onde existem reservas indígenas em Mato Grosso do Sul.





“Está iniciativa é importante, pois o presidente Valdir Júnior propõe, através deste diálogo, buscar uma conversa com os parlamentares federais com o objetivo de solicitarem emendas direcionada à Funai de Mato Grosso do Sul e assim colocar a Subsecretaria Estadual Indígena como uma ponte de diálogo entre estes poderes”, acrescentou.





Segundo Silvana Terena, o compromisso assumido pelo presidente da Assomasul de buscar entendimentos com as autoridades públicas, em especial a representatividade do Estado no Congresso Nacional em favor de recursos para os povos indígenas é um acontecimento inédito em Mato Grosso do Sul.





“Eu acredito muito no potencial do diálogo entre as esferas federal, estadual e municipal. Eu fiquei muito satisfeita com a proposta do prefeito Valdir Júnior, sabendo que no município dele, Nioaque, tem terras indígenas com quatro aldeias, e ele conhece bem a realidade do nosso povo indígena e sabe de suas necessidades de políticas públicas. Realmente, fiquei muito feliz e satisfeita com presidente Valdir Júnior. Foi o primeiro presidente, realmente, a ter essa preocupação tão especial, não só para sua cidade, mas um olhar para todos os municípios onde residem nossa população indígena. Isso sim é inclusão institucional”, destacou a subsecretária.





Por: Willams Araújo