SES afirma que números da pandemia baixaram, mas médias continuam altas

Com uma média móvel de 1.112,0 novos casos diários do novo coronavírus na última semana, o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (16) registrou mais 1.062 novos casos da doença.





A taxa de contágio dos últimos sete dias de 1,09 significa uma leve queda que, de acordo com o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende ainda está longe do ideal. “Temos uma média estável muito alta”, disse, ressaltando a necessidade de baixar a média de casos para menos 1.





Os cinco municípios que registram maior número de novos casos são: Campo Grande (+ 158); Três Lagoas (+130); Dourados (+87); Naviraí (+52) e Corumbá (+49). A taxa de contágio dos últimos sete dias é de 1,09.

Mais 44 pessoas, de 14 cidades do Estado perderam a luta contra a doença, conforme boletim apresentado pela SES. A capital continua com maior número de ocorrências: 21 óbitos. Dourados e Três Lagoas tiveram 4 perdas cada; Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Sidrolândia registram 2 mortes em cada município.





Nas demais cidades o registro é de um óbito em cada uma. São elas: Água Clara, Aparecida do Taboado, Caarapó, Chapadão do Sul, Laguna Carepa, Ponta Porã e Rio Verde do Mato Grosso. A taxa de letalidade é 2,2.





O detalhamento do boletim pode ser conferido aqui





Leitos com filas de espera





Na live desta sexta-feira, a secretaria adjunta da SES, Christine Maymone, chamou a atenção para o sequenciamento genoma feito por pesquisadores do Estado, que identificaram diversas modificações do vírus. “Estamos mais expostos ao risco agora”, alertou, dizendo também que os casos estão evoluindo mais rapidamente.





Estão internados na rede hospitalar 1.169 pacientes. Sendo 636 em leitos clínicos (406 públicos e 230 privados) e 533 em UTI (386 públicos e 147 privados).





Segundo a Central de regulação de leitos – Core, 65 pacientes estão na fila de espera na central de Campo Grande (45 só na capital); 11 pacientes na central de Dourados (3 no município) e um total de 31 pessoas nas demais cidades, com Três Lagoas registrando fila de 19 pacientes.





Desde o início da pandemia, os cinco municípios mais afetados pelo Covid 19 são: Campo Grande, com total de 90.869 casos (+158); Dourados com 25.920 (+ 87); Três Lagoas 12.205 (+130) Corumbá 11.529 (+49) e Naviraí 6.405 (+52).





Mais que nunca, segundo Maymone, é necessário ficar atentos aos cuidados essenciais de higiene, uso de máscaras, distanciamento social, além de evitar qualquer tipo de aglomeração.





Por: Theresa Hilcar