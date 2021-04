Semana começa com tempo instável em todo Estado e calor de até 40ºC

Segunda será de céu nublado em todas as regiões de MS e com possibilidade de chuvas

Nesta segunda-feira (5) áreas de instabilidades vindas do oeste do país poderão deixar o céu nublado a encoberto no Estado aumentando a possibilidade de chuvas especialmente na parte sul, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





A variação esperada para Mato Grosso do Sul neste início de semana varia entre 16°C a 40°C, o tempo fica bastante abafado em grande parte do Estado, e apenas a região sul seguirá com temperaturas amenas. Dourados, a 233 km de Campo Grande, deve ser a cidade mais fria hoje, com mínima de 16ºC.





Na Capital a segunda-feira amanheceu com sol e algumas nuvens. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia, além disso, a previsão é que as nuvens aumentem e Campo Grande fique com o céu bem nublado. A mínima na Capital está estimada em 22°C e a máxima em 34°C.





Por Ana Oshiro