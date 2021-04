Projeto do deputado Lucas de Lima institui a Semana Estadual do Lixo Zero no Calendário do Estado

deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) ©ARQUIVO

Foi aprovado por unanimidade na manhã desta quinta-feira (29) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 202/2020 de autoria do deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade), que institui a Semana Estadual do Lixo Zero no Calendário Oficial de Eventos do Estado.





O Projeto tem como o objetivo, o esclarecimento à população acerca do lixo, resíduos sólidos, de forma que envolva a sociedade, proporcionando conscientização quanto a forma de armazenamento, descarte e principalmente visando a redução na produção de lixo.





De acordo com o deputado, as ações educativas, em muito cooperam para que a população, principalmente na faixa escolar e através de ações educativas, publicidade e propaganda, tenham noção e conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável. O principal foco é conscientizar o cidadão que todo indivíduo é responsável pela solução dos problemas causado pelo lixo, finaliza.





Por: Dani Mendes