Projeto do deputado Lucas de Lima pede a inclusão da Educação em Direito Animal em escolas

deputado Lucas de Lima (Solidariedade) ©DIVULGAÇÃO

Foi aprovado em primeira votação no plenário desta quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 241/2020, proposto pelo deputado Lucas de Lima (Solidariedade). A proposição altera a Lei 2.990/2005 e autoriza o Poder Executivo a incluir na grade curricular de ensino fundamental o tema, " Educação em Direito Animal".





O projeto tem como objetivo a inclusão da Educação em Direito dos Animais a ser anexada como disciplina curricular, com carga horária a ser estipulada junto a rede de ensino, contribuindo para evitar a ocorrência de situações de maus-tratos, abandono e abuso animal e visando incluir como ensino desde cedo as nossas crianças, ensinando os conceitos básicos para desenvolver o cuidado e respeito aos animais.





A inclusão da matéria " Educação em Direito dos Animais", se dará como uma disciplina, com carga horária a ser definida e será de suma importância para a formação da base de nossa sociedade, de nossos futuros cidadãos que já cresceram éticos e cientes do bem estar animal.





Por: Dani Mendes