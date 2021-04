Professora é morta a pauladas por ex que não aceitava fim do relacionamento

Filho do casa, de 12 anos, jogava videogame e presenciou o crime

Thelma trabalhava como professora em Sidrolândia ©FACEBOOK

Professora identificada como Thelma Rabero foi morta a pauladas na noite deste sábado (10), em Sidrolândia, depois de ser atacada por Jadir Souza da Silva, de 51 anos, homem com quem foi casada por 18 anos e que não aceitava o fim do relacionamento. O crime aconteceu na frente do filho do casal, um menino de 12 anos.





Segundo informações do site Região News, Thelma e Jadir começaram a discutir, quando o suspeito partiu para cima dela e passou a agredi-la. O filho dos dois estava no quarto jogando videogame quando ouviu os gritos da mãe.





A professora foi arrastada para os fundos da residência, onde foi atingida por várias pauladas. Depois de matá-la, o criminoso fugiu do local e agora, está sendo procurado pela polícia.





Familiares contaram que há tempos a vítima tinha intenção de terminar o relacionamento, no entanto, era ameaçada pelo suspeito, que dizia que se não fosse com ele, Thelma não ficaria com mais ninguém.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Clayton Neves