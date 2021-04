Primeiros dias de abril serão de tempo firme em Mato Grosso do Sul

O quarto mês do ano começa nesta quinta-feira (1) e as condições para os primeiros dias de abril são de tempo firme em praticamente todo Estado.





Conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas de chuvas de fraca intensidade com acumulados de 10 milímetros devem ocorrer a partir da próxima segunda-feira (5).





As áreas de instabilidades começam a retornar a partir de então, podendo provocar chuvas melhor distribuídas e com maiores acumulados.





As condições de tempo para esta quinta-feira são de céu nublado a parcialmente nublado em grande parte do Estado. Existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e de fraca intensidade. As temperaturas devem continuar amenas no início da manhã nos municípios da região sul.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 30% a 80% ao longo do dia, e são esperados ventos de intensidade fraca a moderada.





As temperaturas podem registrar mínima de 13°C e máxima de 37°C no Estado. Na capital esta variação está estimada entre 19°C a 33°C.





Por: Mireli Obando