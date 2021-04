Previsão de chuva em grande parte de MS nesta quarta-feira

Apenas na região do sul do Estado o tempo deve permanecer firme durante todo o dia

Conforme estimativa do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta quarta-feira (7) o dia será de céu parcialmente nublado na parte sul e há possibilidade para pancadas de chuva nas demais áreas do Estado.





Em Campo Grande o dia amanheceu nublado e, segundo o Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia), há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia todo, mas com maior probabilidade no período vespertino. Os termômetros variam entre 22ºC e 31ºC.





No Estado a média de temperatura está estimada em mínima de 18ªC e máxima de 34ºC. Dourados, Ponta Porã e Naviraí amanheceram com temperaturas amenas, abaixo dos 20ºC, mas ao longo do dia o calor volta a prevalecer.





A umidade relativa do ar pode registrar índices com variação entre 85% a 35%, atingindo o menor índice nas horas mais quentes do dia, no meio da tarde. São esperados ventos de intensidade fraca a moderada com possibilidade de rajadas nas regiões central e norte.









Por Ana Oshiro