Presidente da OAB/MS recebe visita de empresários do setor de eventos de Campo Grande

©Gerson Walber

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche recebeu, nesta quinta-feira (29), empresários do setor de eventos de Campo Grande.





O Vice-Presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) Centro-Oeste Jeferson Júnior Teixeira (Ninho), que esteve na reunião com Elma Kátia dos Reis, protocolou pedido de apoio e suporte para abertura de projeto de lei para salvar o setor de eventos.





“Nosso setor está parado há 14 meses. É o setor mais impactado pela pandemia, não apenas festas, shows, congressos, exposições, mas manifestações no geral, pois o fechamento e toque de recolher prejudicaram a cultura e o turismo do nosso Estado. Muitas empresas já fecharam. Sabemos que não é a hora de voltar, mas queremos incentivos favoráveis ao setor e trabalhadores, como linhas de crédito para fortalecimento da classe de eventos, principalmente do ramo noturno”, explicou Ninho.





Segundo ele, o objetivo é não só a segurança, mas também um suporte do Poder Público, para manutenção das empresas vivas, dos trabalhadores, desde de organização de eventos, prestadores de serviços, como de serviços de buffet, técnicos, gráficas, etc. Mansour Karmouche se sensibilizou com a situação dos empresários e trabalhadores de eventos e se colocou à disposição dos profissionais.





Por: Catarine Sturza