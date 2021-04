Pedágios da Way-306 podem ser pagos com cartões de crédito e débito

Mais práticos e seguros, cartões agilizam o pagamento das tarifas e evitam filas nas praças

Os motoristas que viajam pela MS-306, no trecho sob concessão da Way-306, entre Costa Rica e Cassilândia (MS), podem pagar a tarifa de pedágio usando cartões de débito ou crédito de qualquer bandeira, nas cabines de cobrança manual das três praças de pedágio.





O pagamento das tarifas com cartões é uma opção que proporciona várias vantagens aos usuários: dispensa o uso de dinheiro, agiliza o pagamento, elimina a dificuldade de troco e uso de moedas, facilita a previsão de gastos na viagem e oferece mais segurança aos usuários nas praças de pedágio.





O motorista ainda conta com os modos tradicionais de pagamento em dinheiro, vale pedágio e por meio de tag nas pistas automáticas.





Esse sistema de cobrança semiautomática contribui para a melhoria na prestação dos serviços aos usuários da Way-306 e também para a fluidez do tráfego na rodovia.





Segundo dados obtidos em concessionárias de rodovias que utilizam esse sistema, a média de tempo de atendimento nas praças de pedágio para operações com uso de cartões de débito e crédito é igual ou inferior ao tempo médio de atendimento para operações com dinheiro.





COMO FUNCIONA





Em cada uma das cabines de cobrança manual das praças de pedágio da Way-306 está disponível uma máquina para leitura de cartões, semelhante às utilizadas no comércio.





Ao se aproximar da cabine basta o motorista informar que deseja pagar com cartão de débito ou crédito. Se o cartão exige digitação de senha, a operadora de pedágio solicita e insere o cartão na máquina, digita o valor do pedágio, o motorista confirma o valor no visor e digita a senha.





Caso o cartão seja de leitura por aproximação, a operadora digita o valor na máquina, mostra ao motorista e ele aproxima o cartão. Nos dois casos, o usuário recebe sua via da máquina e o recibo normal de pedágio. Tudo muito prático e rápido!





Sobre a Way 306 - A Way-306





Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Sobre o Grupo Way





O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).





ASSECOM