Parque dos Poderes é fechado para lazer neste feriado

No feriado, projeto é opção saudável para caminhadas e outras atividades físicas

Pista direita fica totalmente fechada para veículos em dias do Amigos do Parque

Nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes, parte do Parque dos Poderes fecha para o trânsito de veículos e abre para lazer e atividades físicas. Até às 19 horas de hoje será possível aproveitar o espaço sem ter que concorrer com os carros.





Segundo a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o projeto Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do local para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins aos fins de semana e feriados.





O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Diante da pandemia do novo coronavírus, a fundação alerta para os cuidados durantes as atividades físicas e lazer, com manutenção do distanciamento social, uso de máscara facial na realização de exercícios físicos leves e moderados, não compartilhamento de utensílios, como garrafas de água, tereré, alimentos e objetos pessoais (equipamentos para ciclismo, por exemplo). Assim que concluídos os exercícios, o retorno para casa deve ser imediato.





“O exercício físico é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e manter a qualidade de vida, e por isso mantemos esse espaço à população. É importante, no entanto, destacar que a pandemia não acabou e que todos precisam praticar suas atividades com responsabilidade, mantendo as medidas de biossegurança”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.









Por Lucia Morel