Parceria entre Funtrab, Assomasul e consórcios prevê Sistema de Trabalho, Emprego e Renda em MS

Uma parceria institucional entre Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e consórcios públicos municipais prevê a efetivação do Sietter (Sistema Estadual Técnico e Tecnológico para Geração de Emprego, Trabalho e Renda) em âmbito estadual.





Elaborado pela Funtrab, o sistema visa estimular o fomento de trabalho, emprego e renda no Estado por meio do aplicativo Contrata +, e foi anunciado na quarta-feira (15) pelo presidente da Fundação, Marcos Derzi, durante reunião com o diretor-geral da Assomasul, Rogério Rosalin, e os representantes do Codevale (Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema), Thiago Morente; do Cidecol (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste), Mauro G. Bremm; do Cidema (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa), Wallyson Colombo; e do Conisul (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul de MS), Clauber A. Aguiar.





A criação do Sietter visa, entre outros fatores, à descentralização do atendimento por meio de busca ativa de vagas existentes no mercado de trabalho nos municípios, análise dos dados e informações gerados pelo aplicativo Contrata +.





Na prática, a ideia é separar pessoas aptas e não aptas, realização de cursos profissionalizantes e sua inserção no mercado de trabalho.





Conforme a apresentação, “o sistema contribuirá ainda para o desenvolvimento humano das pessoas, proporcionará ao município visibilidade e fortalecimento de suas potencialidades, auxiliar os empresários e empreendedores municipais, ampliando a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho”.





A ideia da Funtrab é proporcionar um atendimento mais moderno e produtivo aos candidatos a empregos e às empresas contratantes, visando à formação, capacitação e aperfeiçoamento do trabalhador, com objetivo de conciliar as necessidades de mão de obra especializada das empresas e as condições técnicas dos candidatos a emprego a atendê-los.





Por: Willams Araújo