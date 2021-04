PANDEMIA| Em novo recorde, MS registra 87 óbitos em apenas 24 horas

Em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 87 novos óbitos - um novo recorde mortes. Se somados, do início da pandemia até agora, já contabilizamos 4.717 mortes, e a taxa de letalidade que por muito tempo se manteve em 1,9 agora já chega a 2,1%. Foram 301 mortes apenas nestes oitos primeiros dias do mês de abril.





Os municípios que registraram maior número de vidas perdidas foram a Capital, Campo Grande com 35 mortes e Três Lagoas com 22 mortes.





Os números constam no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 8 de abril, que ainda traz a confirmação de mais 1.295 casos novos, totalizando 225.992 casos confirmados desde o início da pandemia.





Os casos ativos são 15.524. 14.036 estão hoje em isolamento domiciliar. Outros 1.218 precisaram de internação. 689 estão em leitos clínicos e 529 em leitos de UTI.









