Obras em Dourados avançam e Deputado Neno Razuk ressalta trabalho do Governo do Estado na região

Com a continuidade de várias obras iniciadas ainda em 2020, o deputado Neno Razuk (PTB) agradeceu ao empenho da Secretaria Estadual de Obras e ao Governo do Estado por atenderem as demandas em Dourados. Lançado no ano passado durante o programa “Governo Presente”, o pacote que prevê a revitalização em várias vias da cidade foi solicitado pela gestão da ex-prefeita Délia Razuk em um trabalho conjunto entre os vereadores e deputados da região, em especial Neno.





De acordo com as informações da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos), o pacote de obras contempla a revitalização do quadrilátero central, que abrange oito ruas, pelo menos 60 transversais e algumas vias que são corredores de ônibus. Além disso, já foram recapeada as principais avenidas da cidade, sendo elas a Weimar Torres, Hayel Bon Faker, parte da Joaquim Teixeira Alves que segue sendo finalizada e Marcelino Pires.





“Temos mais obras voltadas para nossa querida Dourados e parabenizo o Governador Reinaldo Azambuja pela atenção e disponibilidade na realização dessas obras, que em sua maioria são de infraestrutura e irão melhorar a mobilidade urbana na cidade. É um pedido que foi acordado entre vereadores e deputados ainda na gestão da ex-prefeita Délia, um investimento que está custando R$23 milhões aos cofres estaduais e vem para trazer melhorias e comodidade a nossa população, que poderá desfrutar de vias pavimentadas e com sistema de drenagem alinhado, boa sinalização, mais calçadas para os pedestres e acessibilidade para os deficientes físicos”, lembrou o parlamentar sobre o trabalho desenvolvido pelo vice governador Murilo Zauith e que será continuado agora com o secretário Eduardo Riedel comandando a pasta.





