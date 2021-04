Nebulosidade pode trazer chuva para algumas regiões do Estado nesta sexta-feira

A meteorologia indica aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva para algumas áreas de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (16).





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima céu parcialmente nublado a nublado na maior parte do Estado. Existe a possibilidade de chuva isolada nos setores sul e nordeste.





A umidade relativa do ar para este inicio de fim de semana varia entre 25% a 70% ao longo do dia, e ventos de intensidade fraca são esperados para o Estado.





Será mais um dia com grande amplitude térmica em Mato Grosso do Sul. A mínima esperada para o Estado é de 16°C e a máxima pode chegar aos 37°C.





Na capital haverá sol e aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A chance de chuva em Campo Grande é de 65% conforme o Climatempo, e os acumulados podem ser de 5 milímetros. As temperaturas possuem variação estimada entre 22°C a 34°C.





Mato Grosso do Sul registra melhora nos índices de umidade relativa do ar, resultado da mudança na circulação de ventos. O calor associado a umidade que voltou a subir, devem facilitar o aumento de nuvens e a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente a partir da tarde.





A tendência é que esse comportamento se mantenha no final de semana, com a formação de áreas de instabilidades sobre o pantanal. Estimativa do Climatempo não descarta temporais isolados na região e também em Campo Grande.





