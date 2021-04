Médico da Capital morre em hospital no Paraná

Emerson Luiz de Souza foi encontrado caído no banheiro da unidade hospitalar

Emerson Luiz de Souza morreu aos 46 anos ©Reprodução/Facebook

O médico neurocirurgião de Campo Grande, Emerson Luiz de Souza, de 46 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (02) no Hospital Municipal Santo Antônio, na cidade de Manoel Ribas, no Paraná.





A suspeita é de que o profissional tenha sofrido um mal súbito. Emerson teria ido ao banheiro e como estava demorando muito para retornar, os colegas do hospital foram verificar o que estava acontecendo e o encontraram caído.





O neurocirurgião sofria de problemas cardíacos, conforme a imprensa local. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Ivaiporã, para que exames apontem a real causa da morte. Emerson era filho de Edmundo José de Souza, ginecologista conhecido na Capital.





Em Campo Grande o neurocirurgião atuou em hospitais como o da Unimed, Adventista do Pênfico e clínica 13 de Maio. Ele atuava na região de Ivaiporã desde o ano passado, quando saiu de Mato Grosso para substituir um colega de Maringá, também neurocirurgião, que faleceu aos 32 anos por complicações da Covid-19.





*Com informações do Blog do Berimbau.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes