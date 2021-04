Mato Grosso do Sul recebe 11º lote de vacina contra Coronavírus nesta quinta-feira

©Edemir Rodrigues

O Governo do Estado recebe nesta quinta-feira (1.4) um novo lote com 109,5 mil doses da vacina contra Covid-19. As vacinas chegam às 9h no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, este quantitativo vai garantir que os municípios concluam a vacinação de grupos prioritários remanescentes e continuem avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado. “Mato Grosso do Sul é exemplo para o país na distribuição dos lotes e aplicação das vacinas. Vamos seguir firme para avançar cada vez mais na imunização da população”, disse.





O 11º lote é composto por 101.000 doses da vacina Coronavac e 8.500 doses da vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 576.510 doses recebidas do imunizante.





Mato Grosso do Sul já aplicou 398.132 doses da vacina contra Covid, sendo 303.855 pessoas que receberam a primeira dose e 94.277 que receberam a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 10,82% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante.





Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro lote com 158,7 mil doses da vacina Coronavac em 18 de janeiro. O segundo lote chegou ao Estado em 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. O terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro com 10,2 mil doses da vacina Coronavac produzida no Brasil. O quarto lote chegou em 07 de fevereiro com 32 mil doses vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan.





O quinto lote chegou em 24 de fevereiro com 35.700 doses, sendo 22.500 dose da AstraZeneca/Oxford e 13.200 doses da Coronavac. O sexto lote chegou em 04 de março com 27,8 mil doses da vacina Coronavac. O sétimo lote chegou em 09 de março com 30.600 doses de Coronavac. O oitavo lote chegou em 17 de março com 54.600 doses da Coronavac. O novo lote chegou em 20 de março com 48.650 doses, sendo 47.400 da Coronavac e mais 1.250 AstraZeneca/Oxford. O décimo lote chegou em 26 de março com 46,7 mil doses, composto por 38.800 doses da vacina Coronavac e 7.900 doses da vacina AstraZeneca.





Por: Airton Raes





