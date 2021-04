Mato Grosso do Sul deve ter fim de semana com períodos de sol e pancadas isoladas de chuva

O ar úmido voltou a se espalhar sobre o centro-sul do Brasil, que ficou seco nos últimos dias. A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera contribui para a formação de grandes aglomerados de nuvens carregadas entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Parte desta nebulosidade avança para o Sul do Brasil.





Grandes quantidades de nuvens ficam sobre o centro-oeste, e as condições para a região são de períodos com sol e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à norte. Conforme a Climatempo, diferente do que ocorre em grande parte do centro-oeste, uma massa de ar seco avança em direção à Mato Grosso do Sul e reduz a possibilidade de chuvas.





Para esta sexta-feira (9) a estimativa é de céu parcialmente nublado nos setores sudoeste e sul e nas demais áreas a previsão é de céu nublado a encoberto. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima há possibilidade de chuva no setor norte.





A umidade relativa do ar poderá variar entre 75% a 25% ao longo do dia. Vale lembrar que o índice considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde fica entre 40% a 70%. Entre outras medidas para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco, recomenda-se aumentar a ingestão de líquidos e umidificar ambientes.





Ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer em todo Estado. Já as temperaturas podem registrar mínima de 18°C e máxima de 37°C em Mato Grosso do Sul. Para a capital a variação está estimada em 22°C a 30°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Cemtec e Climatempo)