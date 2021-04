LUTO| Jornalismo se despede de mais um companheiro: Covid-19 mata Oscalino Resende

Oscalino Resende ©ARQUIVO

Um dos fotógrafos mais conhecidos nos meios políticos e sociais de Mato Grosso do Sul, Oscalino Resende morreu na tarde desta quinta-feira santa, 1º de abril, vítima da Coviud-19. É o quinto profissional da área da imprensa vitimado pelo vírus em menos de uma semana.





De domingo passado até hoje morreram Adilson José de Souza Lobo, radialista corumbaense, Denilson Pinto, jornalista político, Armando Amorim Anache, o Armandinho Anache, jornalista e radialista na cidade de Aquidauana; o publicitário Paulo Catanante, dono do instituto de pesquisa Ibrape e, agora, Oscalino Resende.





Sempre requisitado para cobrir eventos políticos e sociais, Oscalino Resende era presença marcante em acontecimentos na Assembleia Legislativa, Governadoria, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul e em municípios interioranos.





Internado há cerca de três semanas no Hospital Regional de Campo Grande, sua situação vinha se agravando cada vez mais e nos últimos dias praticamente todo o seu sistema respiratório estava comprometido pela doença, além do aparelho renal não estra mais funcionando, necessitando de hemodiálise. Na tarde desta quinta-feira, a equipe médica que o assistia no HR confirmou o seu falecimento.





