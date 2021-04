JBS leva novas doações para Sidrolândia

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Nesta semana, a JBS entregou 10 mil máscaras em Sidrolândia (MS), sendo 7 mil para o Fundo Municipal de Saúde e outras 3 mil unidades para o Polo de Saúde Indígena, localizado na cidade. No início do mês, a Companhia também direcionou ao Fundo Municipal 2 mil litros de álcool em gel.





Todos os itens são fundamentais para o trabalho das equipes da linha de frente de combate à pandemia do novo coronavírus. As novas doações da empresa para a cidade fazem parte do seu programa de responsabilidade social, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.





Desde o ano passado, a JBS já destinou para Sidrolândia, por meio da iniciativa: uma ambulância, cinco camas de UTI, cinco termômetros clínicos digitais, um aparelho de Raio-X, 400 cestas básicas, outros 2 mil litros de álcool em gel e cerca de 50 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como aventais, luvas de procedimentos, máscaras cirúrgicas e N95, e viseiras faciais.





Sidrolândia é uma das mais de 310 cidades beneficiadas pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a JBS doou R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 municípios sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.





“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”





Os R$ 400 milhões doados pela JBS contra a pandemia no Brasil estão sendo aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 77 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.





A alocação dos recursos considerou um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.





Saiba mais sobre o programa no site jbs.com.br/fazerobemfazbem





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes. A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





