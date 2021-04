HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Se você pensa em empreender ou firmar um negócio, dicas de amigos experientes serão importantes. O domingo trará chances para o amor e entendimento nas relações. Mostre seu lado sensível e fortaleça vínculos de amizade. Amor com parceria e companheirismo. Conversas estimulantes e palavras carinhosas aproximarão quem anda distante. Avalie uma proposta de associação.





Touro - 21/04 a 20/05





Planeje a agenda, adiante tarefas e organize as finanças. Aproveite o domingo para resolver assuntos práticos e ganhar tranquilidade. Saúde mais frágil cobrará cuidados com a alimentação. Evite extravagâncias e mantenha uma rotina equilibrada. Valerá caminhar e movimentar o corpo para diminuir a ansiedade. Estudos estarão aquecidos. Reformule objetivos e comece novo ciclo de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Faça um balanço da vida e encerre um longo ciclo, com saldo positivo e enriquecimento interior. Este período que antecede seu aniversario convidará ao autoconhecimento e à quietude. Aproveite o domingo para relaxar e descontrair com uma programação leve e lúdica. Desenhe projetos, crie, invente jogos e motive uma relação próxima. Espírito solidário marcará sua presença nas redes.





Câncer - 21/06 a 21/07





Troque confidências com a família, crie um clima carinhoso nas relações próximas e dê um toque delicado na decoração da casa. Domingo gostoso para você se fortalecer interiormente no sossego do lar, equilibrar as emoções e aquietar a mente. Marte em seu signo incentivará novos começos e decisões de vida. Canalize o excesso de energia numa atividade física. Mudanças no ambiente social.





Leão - 22/07 a 22/08





Coloque a conversa em dia com amigos e pense no futuro. As comunicações estarão abertas neste domingo, que terá clima carinhoso e novidades estimulantes. Notícias darão mais tranquilidade, embora o momento ainda seja delicado na saúde e no trabalho. Acalme o coração com assuntos leves e atividades relaxantes. Cultive a harmonia nas relações com palavras carinhosas e motivadoras.





Virgem - 23/08 a 22/09





Manter o equilíbrio das finanças e da saúde requererá esforços, disciplina e foco. Talvez precise trabalhar ou planejar a rotina da semana neste domingo. Foque nas soluções práticas e otimize seu tempo. Negócios em andamento pedirão prazos mais longos. Conte com apoio de amizades num assunto íntimo delicado, trâmites jurídicos ou acerto de documentação. Sucesso na carreira.





Libra - 23/09 a 22/10





Cuide da imagem, da beleza e da autoestima. Com Lua em seu signo, o domingo pedirá equilíbrio e leveza. Um pouco de privacidade ajudará a ampliar perspectivas e cultivar o amor próprio. Notícias de longe falarão ao coração. Encurte distâncias numa relação especial com videochamada e planeje uma viagem com antecedência. Momento delicado no amor, aprofunde o tom das conversas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Ceda à preguiça, durma mais, descanse e recarregue as baterias. O domingo iluminará os sonhos e as expectativas amorosas. Aos poucos, as relações familiares se estabilizarão. Observe limites e fragilidades de quem convive com você. Visão realista permitirá melhor qualidade de trocas nos relacionamentos. Cultive a serenidade e a paz interior. Amor com sintonia nos planos de longo prazo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ligue para os amigos, troque mensagens. Conversas carinhosas criarão uma atmosfera protetora no amor e nas amizades. Dificuldades de trabalho serão amenizadas com divisão de tarefas, acordos com parceiros e maior organização. Um projeto para a internet ganhará forma. Aproveite o domingo para estudar, pesquisar ferramentas tecnológicas e planejar mudanças. Entendimento no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Visão de futuro inspirará novos projetos. Aproveite o domingo para desenvolver ideias e encontrar soluções financeiras. A meta de diminuir custos trará reflexões sobre despesas fixas e investimentos. Renove conceitos e enxugue o orçamento. Conflitos numa relação próxima cobrarão paciência e iniciativas. Novos relacionamentos abrirão portas na carreira. Prazeres diferentes no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mais confiança e otimismo neste domingo, que favorecerá decisões de trabalho e expansão do projeto de vida. O cotidiano ficará agitado com novas atividades. Aproveite o domingo para iniciar um projeto, retomar o treino e reformular espaços. Novos conceitos de conforto, reestruturações e organização deixarão a casa mais bonita e funcional. Apoie a família e fortaleça laços afetivos. Faça bons acordos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Mergulhe nos sentimentos, afaste pensamentos negativos e intensifique a vida íntima. O domingo trará fortalecimento interior e segurança emocional. Troque confidências com o par, a família, e impulsione projetos. O orçamento estará curto para tantos desejos e sonhos. Ajuste planos, analise detalhes e encontre soluções alternativas para elevar padrões de conforto. Cumplicidade no amor.





Por: ROSA DI MAULO





***