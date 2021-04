HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Treinar, correr, caminhar e movimentar o corpo clarearão a mente. Aproveite também para descobrir novidades, dicas interessantes de cursos on-line, filmes e livros. Novos começos estarão favorecidos. Você poderá optar por grandes mudanças na carreira e no projeto de vida. Determine objetivos e cheque informações. Noite gostosa para curtir o carinho da família e o sossego do lar.





Touro - 21/04 a 20/05





O domingo será cheio de charme. Lua e Vênus destacarão sua beleza, doçura e sensibilidade. Conversas carinhosas e empatia marcarão as interações de hoje. Troque mensagens, faça vídeo-chamadas, cheque notícias e atualize informações. Mudanças internas se refletirão nas comunicações e na carreira. Aprofunde conhecimentos, com leituras e estudos. Expansão profissional à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Acontecimentos coletivos mobilizarão o senso de justiça. Hora de se pronunciar e marcar posição nas redes e nos relacionamentos. Cancele gente manipuladora e invejosa. Boas amizades caminharão ao seu lado e apoiarão suas decisões. Uma oportunidade de negócio surgirá inesperadamente e chegará na hora certa. Apesar das instabilidades, o orçamento se manterá equilibrado. Abra novos caminhos!





Câncer - 21/06 a 21/07





Lua em seu signo pedirá atenção às necessidades básicas e à imagem. Respeite seu ritmo, cuide da beleza e da saúde. Sintonia com os sentimentos atrairá novos relacionamentos, emoções estarão à flor da pele. Conte com empatia nas interações de hoje. Bom para expressar seu carinho aos amigos e aumentar a exposição nas redes. Fase de expansão profissional. Mudanças positivas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Ceda à preguiça e avalie os sonhos. Um pouco de interiorização ajudará a iluminar perspectivas. Aproveite para dormir mais, meditar e planejar o futuro. Sol e Mercúrio ampliarão os horizontes e interações com pessoas queridas de fora. Pense também em como resolver pendências jurídicas ou de documentação. Amizades darão dicas importantes de caminhos a seguir. Associações positivas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Empatia e carinho de amigos marcarão este domingo que também será de trabalho e de planejamento de mudanças. O pensamento se voltará às questões existenciais e íntimas. Conexões internacionais ou com pessoas de outras localidades levantarão o astral com novidades e propostas. Abandone preconceitos e evite julgamentos precipitados. Restrições adiarão viagens. Cultive hábitos saudáveis.





Libra - 23/09 a 22/10





Amplie o diálogo com o par e esclareça diferenças. Mudanças na maneira de se relacionar trarão maior entendimento e ótimas perspectivas para o futuro a dois. Hora de curar ressentimentos e construir relações de confiança. Visualize onde quer chegar e aposte num passo maior na carreira. O domingo trará fé e cenário positivo no amor. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento para harmonizar a relação com a família e criar planos a dois na vida íntima. O amor será fonte de inspiração para mudanças e reestruturações. Mude a rotina, finalize um projeto e inicie novas atividades. Casa e espaço de trabalho ganharão nova ordem. Resgates do passado. Construa bases afetivas firmes, renove conceitos e curta prazeres diferentes. “A fé moverá montanhas!”





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos profundos envolverão o amor, os filhos e incentivarão decisões de vida. Domingo gostoso para curtir momentos de privacidade e imprimir mais emoção na vida íntima. Ideias de trabalho ganharão forma. Aposte em inovações. Valerá dedicar um tempo para estudar ferramentas e pesquisar novidades do mercado. Não descuide da saúde. Diminua a ansiedade com atividade física.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Momentos carinhosos com a família e o par alegrarão o coração neste domingo que anuncia emoções fortes, romantismo e empatia nos relacionamentos. Ideias originais e criativas enriquecerão projetos de trabalho. As conversas de hoje apontarão soluções de moradia ou de soluções de pendências. Esclarecimentos do passado encerrarão velhas disputas. Hora de se reinventar e simplificar a vida.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o domingo para cuidar da saúde, por as comunicações em dia e inventar coisas gostosas para fazer em casa. Bom para recuperar uma receita de família e curtir prazeres gastronômicos. O prazer estará nas atividades simples e rotineiras. Talvez você se inspire e mude móveis de lugar. Reformas e negócios imobiliários estarão em processamento. Anote ideias e crie novos projetos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Fale de amor, expresse os sentimentos com mais emoção, palavras doces intensificarão a vida íntima, neste domingo. Se estiver só, uma paixão virtual balançará suas certezas e aquecerá o coração. Aposte na criatividade e encontre soluções de conforto para a casa. O orçamento ficará mais equilibrado com apoio do par e decisões familiares. Hora de realizar os sonhos e estabilizar a vida.





Por: ROSA DI MAULO





