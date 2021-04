HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Inicie novo ciclo de vida! Com Lua nova, Mercúrio e Vênus em seu signo, caminhos do coração e projeto de vida ficarão iluminados. O domingo será especial no amor. Defina planos da relação. Confiança e companheirismo intensificarão a vida íntima. Se estiver só, novo romance começará como amizade. Comunicações estarão aceleradas. Ingresse num grupo seleto e colaborativo.





Touro - 21/04 a 20/05





Domingo de paz. A Lua nova trará autoconhecimento e maior sintonia com o mundo interior. Sonhos e ambições ficarão mais claros. Bom momento para rever crenças e expandir a consciência. Este período que antecede seu aniversário convidará à meditação e à contemplação da natureza. Aproveite os momentos silenciosos para restaurar as forças e equilibrar suas energias.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mudança de ambiente fará bem ao espírito. Cultive amizades. Conversas adquirirão um tom mais profundo e serão carregadas de emoção. Bom momento também para separar o “joio do trigo” e firmar posição. Afastamentos, encontros e transformações na maneira de se relacionar marcarão este domingo de escolhas e de recomeços. Ingresse num grupo seleto e ativo nas questões sociais.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite a Lua nova para fortalecer a posição profissional e decidir o futuro. As próximas quatro semanas serão importantes na evolução da carreira. Você poderá se destacar, assumir mais poder e garantir excelentes resultados. Conflitos numa relação serão resolvidos com diálogo e paciência. Respeite o tempo de amadurecimento para chegar onde quer. Aprofunde vínculos. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Amplie a visão de mundo. A Lua nova alargará horizontes e desenhará cenário positivo para o futuro. As próximas quatro semanas trarão planejamento de viagem e maior envolvimento com a coletividade. Some forças com amigos, compartilhe conhecimentos e marque presença nas redes. Fase de prestígio e de maior participação social. Construa relações de confiança. A rotina mudará.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuma seu poder e alavanque a carreira. A Lua nova favorecerá mudanças nas próximas quatro semanas. Troque confidências, descubra segredos e revele seus encantos numa relação especial. O pensamento se voltará para o futuro e os mistérios da vida. Questões íntimas e existenciais ganharão perspectivas mais amplas. Inclua nova atividade na rotina e cultive hábitos saudáveis.





Libra - 23/09 a 22/10





Posicionamentos claros nos relacionamentos serão chaves de sucesso. Abandone velhos padrões emocionais e comece nova fase na vida íntima e familiar. Decisões de vida poderão incluir viagem e estudos. Nas próximas quatro semanas, você definirá planos de desenvolvimento e fortalecerá a reputação. Harmonia, segurança e entendimento nas relações próximas. Amor em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mude conceitos e implante nova rotina a partir de hoje. A Lua nova trará oportunidade de trabalho e maior organização cotidiana. As próximas quatro semanas serão importantes para dar forma a novos projetos, resolver conflitos nas relações cotidianas, ou com irmãos, decidir mudanças e aprofundar o relacionamento com a família. Resgate as origens e fortaleça as bases afetivas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amor, fertilidade, entendimento com os filhos e muita criatividade marcarão esta Lua nova em harmonia com seu signo. As próximas quatro semanas trarão novos relacionamentos, parcerias e desenvolvimento de projetos. Despesas poderão aumentar. Conte com apoio de irmãos e some forças com a família. As próximas quatro semanas serão favoráveis para negociações e acordos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comece fase nova na vida familiar, com apoio mútuo e união. Se o plano for mudar de casa ou de projeto de vida, você encontrará portas abertas nesta Lua nova, que também fortalecerá a autoestima e impulsionará o trabalho. Nas próximas quatro semanas, você poderá retomar contatos profissionais, iniciar atividade física e reformular estruturas. Bases firmes e parceria no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua nova ativará comunicações, contatos e atividades comerciais. Aproveite as próximas quatro semanas para focar nos estudos, em pesquisas e troca de informações. Acerto de documentos darão tranquilidade. Aproveite para reformular um contrato ou finalizar uma transação pendente. Converse com irmãos, exponha opiniões e amplie interações nas redes. Entendimento no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ótimas notícias na área financeira. Nas próximas quatro semanas, você poderá iniciar um empreendimento, firmar parcerias e alavancar os negócios. Talvez se afaste de um grupo ou de uma amizade conflitiva. Em compensação, novas associações serão positivas e motivadoras. A Lua nova trará estabilidade e concretização de projetos. Some recursos com o par e invista na casa.





Por: ROSA DI MAULO





***