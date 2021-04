HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Diminua a velocidade e o estresse mental com mais horas de sono, relaxamento e meditação. Notícias comoventes trarão empatia e compaixão. Ajuda aos mais vulneráveis se tornará possível, somando esforços com amigos e grupos solidários. Abrace um projeto social, colabore com prestadores de serviço e empregados. A semana terminará com alma e generosidade nas relações.





Touro - 21/04 a 20/05





Amplie a colaboração com a equipe e com grupos de apoio aos mais vulneráveis. Lua e Netuno incentivarão envolvimento com causas sociais. Empatia nas interações e histórias de superação marcarão o dia. Busque respostas dentro de você e firme valores. Esta fase que antecede seu aniversário trará maior interiorização e finalização de processos do passado. Carreira em ascensão.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia trará projeção profissional e maior proximidade com a missão. Visualize onde quer chegar e parta para a ação. Atividades de grupo ganharão impulso. Aprofunde amizades e escolha seu time. Hora de posicionar nas relações e nas redes e defender valores éticos. Pense coletivamente, contribua com causas sociais e de justiça. Cenário positivo também para armar viagem com amigos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão a carreira e a reputação. Hora de escolhas importantes e de decisões de vida. Invista no seu futuro e segurança. Vários planetas sinalizam sucesso, visibilidade e crescimento profissional. Os desafios ficarão por conta dos relacionamentos que cobrarão atenção e posicionamentos claros. Viagens e estudos entrarão no radar.





Leão - 22/07 a 22/08





Mudanças na rotina, vida íntima e lifestyle serão os assuntos em destaque, hoje. Aproveite a passagem da Lua por Netuno para dar um mergulho nos sentimentos, visualizar soluções e encontrar respostas existenciais. Conexões com amizades de outras localidades e associações abrirão portas na carreira. Inove sua atuação e aumente a presença nas redes. Acerte documentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Muita emoção e carinho nas interações de hoje. A passagem da Lua por Netuno amplificará a sensibilidade e intensificará o amor. Sentimentos transbordarão. Fortaleça vínculos importantes em sua vida e aprofunde o tom das conversas. Reflexões sobre a vida apontarão direções atraentes para o futuro e evolução da carreira. Trabalho e rotina permanecerão estáveis. Cuide da saúde.





Libra - 23/09 a 22/10





O compromisso assumido nos relacionamentos, com os filhos, parceiros profissionais, ou par, servirão de motivação para disciplinar a rotina, cuidar adequadamente da saúde, aumentar a produtividade no trabalho e confiança no futuro. Some forças com a família e supere velhas angústias ou ressentimentos. O dia convidará a um detox emocional e ao equilíbrio. Amor em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas adquirirão tom mais profundo no amor. A semana terminará com fortes emoções e clima mágico na vida íntima. A passagem da Lua por Netuno amplificará os sentimentos e a criatividade. Anote ideias que poderão se transformar em novos projetos de trabalho. Cuidar da saúde e da família será prioridade. Ajuste a rotina, organize seus espaços e facilite as tarefas em casa.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Pressões financeiras darão uma pausa. Encerre a semana com bons resultados e maior tranquilidade na vida familiar. Conversas apaziguadoras darão mais segurança nos relacionamentos. Apoie os filhos, impulsione novas parcerias e crie soluções. Hora de desenvolver novos projetos e inovar o trabalho. Comunicações abertas. Brilhe e marque presença nas redes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Netuno e Lua imprimirão emoção nas palavras e comunicações de hoje. Talvez você se comova com um presente, declaração de amor ou ação solidária recebida. Momento de fortalecer laços afetivos e somar forças com a família. Antigos relacionamentos entrarão em contato e poderão abrir portas de trabalho. Bom momento para iniciar projetos e aumentar os rendimentos. Amplie contatos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Encontre as palavras certas para resolver um assunto delicado. Valores afetivos e sentimentos falarão mais alto que a razão. Doe a quem precisa. Ações solidárias farão bem ao coração e à alma. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Renove conceitos e liberte sua criatividade. Você encontrará soluções originais para dar a volta por cima e expandir o projeto de vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





A passagem da Lua por seu signo por Netuno, seu planeta regente, tornará o dia especial. Emoções amplificadas aumentarão ainda mais a união e parceria no amor. Talvez você se afaste de uma amizade ou grupo por divergência de valores. O foco na vida íntima e familiar trará segurança. Conte com estabilidade nas relações próximas, na área financeira e realize sonhos.





Por: ROSA DI MAULO





