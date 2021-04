HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

O dia será sujeito a distrações e devaneios. Aumente a sintonia com a força interior, a espiritualidade, e invista no autoconhecimento. Valerá também fazer terapia e buscar respostas dentro de você. Sonhos se tornarão mais nítidos e orientarão os caminhos a seguir. Desejos de mudar o plano de carreira ou até mesmo de profissão ficarão mais fortes. Comece novo ciclo!





Touro - 21/04 a 20/05





Forte empatia nas interações de hoje. Histórias comoventes levantarão questionamentos profundos sobre crenças e código de valores. Filosofias e posicionamentos poderão mudar. Aproveite este período que antecede seu aniversário para se conhecer melhor, pensar no futuro e direcionar os esforços para o que realmente valerá a pena. Ouça os amigos e ajude a quem puder.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Novidades no ambiente profissional ou na Ciência e no mundo chamarão a atenção. O dia trará discussões motivadoras com amizades, entendimento com a equipe e maior presença nas redes. Espere por projeção na carreira e maior popularidade. A Lua iluminará o futuro e a missão. Conflitos e disputas de poder cobrarão atitude e posicionamento diante dos acontecimentos. União no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





A cabeça estará no trabalho, com comunicações profissionais aceleradas, estratégias e expectativas de resultados. Espere por conquistas e reconhecimento. Já o coração viajará por terras distantes. Talvez você decida programar uma viagem ou mergulhe nos sonhos em busca de relaxamento. Relações estarão um tanto pesadas nestes dias. Observe e cumpra sua parte.





Leão - 22/07 a 22/08





Um mergulho nos sentimentos trará respostas existenciais. Desejos de mudanças ficarão mais fortes. Pratique uma filosofia, implante novos hábitos e cultive a paz interior. O suporte virá das amizades e do amor. O dia favorecerá conexões internacionais e com autoridades. Aprofunde vínculos, amplie a visão de futuro, ingresse num grupo influente e expanda horizontes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Momento sensível nas relações. As interações de hoje serão carregadas de emoção. Compartilhe sonhos e reflita sobre mudanças e rumos. Mercúrio aprofundará o tom das conversas íntimas. Caminhos de futuro ganharão nova perspectiva. Assuma mais poder no trabalho e discipline a rotina. A segurança virá da organização e do cumprimento das tarefas. Conquistas pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Foque em cuidar da saúde e melhorar a qualidade das relações. O trabalho será mais produtivo se você não idealizar demais. Pequenas atitudes e detalhes farão diferença nos resultados. Ganhe confiança, reconhecimento e fortaleça vínculos com parceiros. Responsabilidades aumentarão nos relacionamentos. Amor em fase de transformações e de entendimento. Mude padrões.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Responsabilidades familiares aumentarão. Foque nas soluções práticas e mantenha os cuidados de saúde, com atividades em casa. Conte com grande criatividade e inspiração para o trabalho. Bom momento para concretizar ideias, ampliar o diálogo com parceiros e firmar contratos. Mercúrio trará maior poder de organização cotidiana. Dê forma aos novos projetos. Cumplicidade no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lembranças de alguém especial ou de outras épocas alimentarão a alma e o coração hoje. Pequenas iniciativas na casa aumentarão o conforto da família. Crie um ambiente protetor ao seu redor. Bom momento para desenvolver novos projetos e explorar seus talentos. Uma ideia genial ganhará forma. Apoie os filhos, o par, com palavras motivadoras. Corte despesas desnecessárias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empatia e compaixão marcarão as interações de hoje. Histórias comoventes falarão ao coração. Esclareça confusões nas comunicações de trabalho, com irmãos e pessoas próximas. Palavras carinhosas harmonizarão os relacionamentos familiares. Compra ou venda de imóvel trará mais segurança. Negócios estarão aquecidos, fique de olho nas oportunidades. Estabilidade no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. Desfaça confusões nas contas e planeje o orçamento. Valerá pesquisar preços antes de compras e decisões de investimentos. Conte com maior poder de negociação e brilhantismo nas reuniões de trabalho. As comunicações estarão aceleradas. Bom também para ampliar o diálogo no amor e impulsionar projetos a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o dia com Lua em seu signo para se cuidar com carinho, visualizar sonhos e projetar sua imagem nas redes e no ambiente profissional. Momento de grande empatia com os acontecimentos coletivos. Não caia em armadilhas e fraudes. Manter o orçamento equilibrados, a estabilidade financeira e familiar será essencial nesta fase. Investimentos na casa darão satisfação e conforto.





Por: ROSA DI MAULO





