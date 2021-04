HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Parta para a ação. Novo empreendimento, mudança no papel profissional e projetos pessoais cobrarão dose maior de fé e autoconfiança. Conte com apoios influentes e também com a sorte. O dia trará resgate de uma amizade do passado e oportunidade de negócio. Acordos financeiros diminuirão pressões e criarão cenário positivo para o futuro. Novas parcerias pela frente!





Touro - 21/04 a 20/05





Sentimentos profundos inspirarão mudanças e decisões de vida. Hora de começar novo ciclo e ganhar autonomia. Vários planetas em seu signo anunciam revoluções. Você poderá encerrar uma atividade, iniciar outra e garantir melhores resultados financeiros. Aproveite oportunidades. Interações de hoje abrirão portas na carreira. Poder de atração em alta. Renove o look e os conceitos sobre o amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dê mais espaço ao amor. O dia será de muitas emoções. Embarque num clima romântico, crie planos a dois e compartilhe sentimentos. Nem todos os sonhos serão realizáveis neste momento. Foque no possível e planeje com antecedência. Momento de se interiorizar e encontrar respostas existenciais. Renove filosofias. Descubra novas maneiras de ganhar dinheiro. Conquistas financeiras pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças na maneira de se expressar fortalecerão vínculos nesta manhã. Dê espaço a novos relacionamentos e à sua criatividade. Conexões com estrangeiros ou pessoas de outra localidade tocarão o coração e despertarão sonhos. Construa novas amizades e relações de confiança passo a passo. O futuro dependerá de boas escolhas. Diminua a pressa para tomar as melhores decisões.





Leão - 22/07 a 22/08





Casa e família pedirão atenção pela manhã. Assuntos do passado ganharão perspectiva diferente. O dia trará reflexões sobre o futuro e a carreira. Parcerias serão repensadas. Busque inovações. Vários planetas sinalizam evolução da carreira. Formate novos projetos, sua criatividade estará em alta a partir desta tarde. Bom momento para determinar metas e planos de longo prazo. Mudanças à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Cheque informações e notícias, coloque as comunicações em dia e avalie proposta de trabalho pela manhã. O dia começará agitado, com assuntos envolventes e novidades. À tarde, casa, família e cuidados de saúde aumentarão demandas. Dê atenção ao seu conforto e bem-estar e crie um ambiente protetor ao seu redor. Trâmites burocráticos serão lentos. Respostas poderão atrasar.





Libra - 23/09 a 22/10





Valorize suas posses e administre as finanças com inteligência. O período da manhã será positivo para fazer contas, programar pagamentos e determinar prioridades. Acertos com a família e investimentos em melhor qualidade de vida serão prioridades. À tarde, brilhe nas reuniões de trabalho. Comunicações estarão abertas. Conversas motivadoras animarão o clima. Aprofunde relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite o período da manhã, com Lua em seu signo, para se cuidar com carinho e avaliar os sonhos. Emoções estarão à flor da pele. Evite se desgastar com discussões familiares ou assuntos domésticos. A partir da tarde, perspectivas financeiras se tornarão mais positivas. Firme um trabalho, ou faça bons acordos comerciais. Parcerias e amor em fase de reavaliações. Planos serão adiados.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia começará devagar. Ceda à preguiça, durma mais, medite e respeite os sinais do corpo pela manhã. À tarde, com Lua em seu signo, o clima ficará animado. Imprima energias positivas na casa, motive a família e amplie a presença nas redes. Novas conexões chegarão naturalmente, atraídas por seu carisma, brilhantismo e simpatia. Projete a imagem e movimente parcerias de trabalho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Troque mensagens com amigos e dê atenção à equipe pela manhã. Tensões serão passageiras, embora causem exaustão emocional. Aproveite o período da tarde para relaxar, cuidar da saúde e acolher solicitações da família. Talvez o humor oscile um pouco hoje. Pratique meditação e descubra prazeres diferentes. O dia favorecerá atividades criativas, reflexões, leituras e interiorização.





Aquário - 21/01 a 19/02





Pense no futuro e nos planos de expansão. O período da manhã trará notícias animadoras na área profissional e maior popularidade. À tarde, atividades em grupo ganharão velocidade. Conte com receptividade da equipe e empatia nas interações de hoje. Tudo aberto para iniciar atividades e impulsionar o trabalho. A casa ganhará nova ordem e maior funcionalidade. Renove estruturas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Otimismo, integração com a equipe e conexões poderosas marcarão o período da manhã. Ganhe prestígio e projeção. Você poderá firmar um negócio ou alavancar a carreira nesta tarde. Tudo aberto para iniciar um empreendimento e explorar seus talentos criativos. Marte em harmonia com seu signo aumentará a coragem e trará maior exposição. Brilhe e conquiste novos espaços. Sucesso pela frente!





Por: ROSA DI MAULO





