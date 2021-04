HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Resolver o passado e a vida familiar cobrará iniciativas. Troque confidências, exponha necessidades e proponha acordos financeiros. Orçamento apertado incentivará mudanças no lifestyle e ajuste de planos. Novo empreendimento se mostrará como opção para equilibrar as finanças, mesmo que caminhe lentamente neste momento. Discuta detalhes com parceiros, equipe ou amizade experiente.





Touro - 21/04 a 20/05





Aposte só no que poderá dar certo. Limites e insatisfações numa parceria ou no amor ficarão evidentes, hoje. Resolva diferenças com proposta clara. Se não for possível chegar a um consenso, você poderá romper uma relação. Assuntos financeiros interferirão na vida íntima. Carreira em ascensão. Divulgue novo projeto de trabalho ou negocie uma proposta e brilhe em apresentações.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mudanças internas e autoconhecimento serão os ganhos desta fase que favorecerá reestruturação da rotina e cuidados específicos de saúde. Restaure suas energias e diminua inquietudes com momentos de relaxamento, meditação e mais horas de sono. É tempo de colocar conhecimentos em prática. Trabalho com pequenas tensões. Use a sensibilidade para apoiar a equipe e melhorar resultados.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças cobrarão determinação e poder de decisão. Motive a equipe e aumente o poder no trabalho. O dia trará maior exposição e compromisso com seus talentos. Soluções criativas e novas estratégias garantirão bons resultados. Pense a longo prazo e espere por conquistas pessoais importantes, com Marte em seu signo. Hora de investir no seu futuro e desenvolvimento.





Leão - 22/07 a 22/08





Encerre dinâmicas do passado e eleve seus padrões. O dia favorecerá mudanças e o fortalecimento das bases afetivas. Troque confidências com a família, planeje o futuro e jogue a autoestima para cima. Bom momento para investir na imagem profissional, inovar a atuação e dar espaço a novas associações. Lance ideias. Amizades motivadoras criarão uma rede forte e protetora ao seu redor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe, discussões de trabalho e empatia com os acontecimentos coletivos marcarão o dia. O tempo será curto, com excesso de demandas e de responsabilidades. Abrevie conversas fora de contexto, ou adie compromissos meramente sociais. Missão profissional e cuidados de saúde serão prioritários. Bom momento para se inscrever num concurso, ou prestar exame e investir nos estudos.





Libra - 23/09 a 22/10





O dinheiro terá rumo certo. Invista nos planos de longo prazo, na saúde e no seu desenvolvimento. Mudanças de comportamento e nos padrões de consumo permitirão economizar para o futuro, viagem e novos projeto pessoais. Trabalho com bons resultados manterá a estabilidade. Resolva assuntos financeiros, programe pagamentos e planeje compras. Aprofunde relações e ganhe segurança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Rompa barreiras nos relacionamentos. Responsabilidades familiares aumentarão. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para expor sentimentos e necessidades. Antigas dinâmicas ficarão para trás. Visão realista e respeito aos limites de cada um produzirá relações de melhor qualidade. O dia trará conversas libertadoras e posicionamentos. Emoções à flor da pele no amor. Paixão em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia destacará os sonhos. Um pouco de recolhimento e privacidade revigorará suas forças. Um plano de moradia ou da vida familiar poderá se concretizar e trazer mais conforto. Bom momento para mudanças. Reestruture a rotina, estude, pesquise inovações e fortaleça a posição na equipe de trabalho. Amor com entendimento. Firme acordos e otimize seu tempo. Preocupações com irmãos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empatia nas interações e envolvimento com a coletividade movimentarão o dia que convidará a maior participação social e exposição nas redes. Histórias comoventes mobilizarão ações solidárias. Some forças com amigos na ajuda aos mais vulneráveis. Trabalho em fase de estruturação. Você poderá aprovar um orçamento e retomar uma atividade. Amor com mais atitude e novos planos.





Aquário - 21/01 a 19/02





O planejamento do futuro envolverá reestruturações na casa ou na vida familiar. Transações imobiliárias ou projeto de reforma cobrarão prazos maiores. Resolva pendências. A rotina estará agitada, com mais trabalho e início de atividades. Aposte nos planos de expansão e na visão de futuro. O dia trará popularidade, projeção na carreira e garantia de rendimentos. Criatividade em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





O foco em novos projetos devolverá o entusiasmo. Afaste pensamentos negativos e entre com tudo numa nova fase de vida. Conte com ótimo desempenho em apresentações, entrevistas e contatos comerciais. O dia trará projeção e perspectivas mais amplas. Notícias de longe ou negócios em outro lugar cobrarão respostas rápidas e iniciativas. Resolva assuntos jurídicos. Amor com mais emoção.





Por: ROSA DI MAULO





