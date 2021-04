HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

A batalha por melhores condições financeiras continuará nesta semana, com acertos de contratos, acordos com a equipe ou parceiros de negócio. Aos poucos, você superará entraves e dificuldades com as contas. Valerá também pensar em como obter rendimento extra. Você poderá somar forças com amigos num novo empreendimento. Ações solidárias e responsabilidade social serão essenciais.





Touro - 21/04 a 20/05





Encontre novas maneiras de divulgar o trabalho e impulsione a carreira. A semana trará oportunidade de crescimento profissional e de construir maior segurança para o futuro. Surpresas e imprevistos farão parte do pacote. Amplie comunicações, contatos, e atraia novas relações. Bom período para expor ideias. Um projeto inovador poderá emplacar. Comece novo ciclo de vida e ganhe autonomia.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Um pouco de distanciamento ajudará a expandir a consciência e pensar a longo prazo. Aproveite este período que antecede o aniversário para fazer um balanço geral, avaliar perdas e ganhos, acolher fragilidades e aumentar a conexão com a espiritualidade. Mesmo que a situação atual pareça confusa, Marte trará conquistas financeiras. Uma proposta de trabalho poderá chegar ainda nesta semana.





Câncer - 21/06 a 21/07





Movimente o corpo, jogue a autoestima para cima e acelere a velocidade no trabalho. A semana anuncia conquistas, vitórias e superação. Marte em seu signo oferecerá dose maior de coragem e poder de decisão. Mesmo que os relacionamentos deixem a desejar, você estará com força total para iniciar amizades e aprofundar vínculos. Lute pelo bem de todos, colabore com a equipe e brilhe!





Leão - 22/07 a 22/08





Padrões de relação e escolhas poderão mudar significativamente nesta fase. Planeje o futuro, determine metas profissionais e inove a atuação. Vários planetas iluminarão caminhos de maior satisfação e sucesso. Associações e parcerias serão construídas passo a passo. Elabore planos e espere por condições mais favoráveis em breve. Hábitos e rotina serão revisados. Saúde em alerta.





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta de trabalho balançará estruturas. Ganhe prazo para pensar e ajustar a rotina. A semana será favorável para trâmites de documentos e acertos jurídicos. Vença burocracias e coloque a vida em ordem. Novidades de longe incentivarão novos projetos e estudos. Bom momento para se inscrever num curso, concorrer a um prêmio ou prestar concurso. Atividade em outra localidade será atraente.





Libra - 23/09 a 22/10





Invista no seu futuro e na sua segurança. A semana trará conquista na carreira e visão mais clara sobre o que preservar e o que transformar. Cuidar das posses e cumprir compromissos financeiros estarão em primeiro lugar na lista de prioridades. Responsabilidades aumentarão nesta fase, que favorecerá mudanças de comportamento e no lifestyle. Faça escolhas criteriosas e dê novos sentido à vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com Lua cheia em seu signo nesta semana, caminhos e projeto de vida ficarão iluminados. Decisões da vida íntima trarão empolgação. Aproveite os próximos dias para resolver um conflito familiar e encerrar pendências. Cuide da imagem, da beleza e das necessidades pessoais. Voltar ao treino, caminhar e disciplinar a rotina serão ótimas opções para fortalecer a saúde e aumentar a disposição.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sonhos reveladores motivarão mudanças no lifestyle. Diminuir o estresse será o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e saudável, mesmo com altas demandas no trabalho. Comece o dia com meditação, exercícios de respiração e alongamento. Divida o tempo entre atividades produtivas e momentos de relaxamento. Ouvir mais dará segurança em novas relações de trabalho. Sucesso!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite a Lua cheia para intensificar a vida social, iniciar amizades nas redes ou resgatar relações que andavam distantes. A semana trará novidades, atividades de grupo, empatia e envolvimento com a coletividade. Participe das soluções, com ideias originais e projetos de interesse público. Orçamento curto cobrará criatividade e análise minuciosa de custos e despesas. Novos planos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novidades na carreira. Aproveite a Lua cheia para direcionar o futuro profissional e impulsionar o trabalho. Semana positiva para iniciar atividades e projetos, cuidar dos interesses da família e renovar estruturas. Saturno e Júpiter em seu signo favorecerão planos de longo prazo e de expansão. Fase de decisões sérias de vida cobrará tempo para pensar, analisar detalhes e determinar prioridades.





Peixes - 20/02 a 20/03





Um projeto em outra localidade ganhará impulso nesta semana, que também favorecerá trâmites jurídicos e solução de pendências com irmãos ou pessoa próxima. Conte com atrasos e burocracias num contrato comercial e treine a paciência nos relacionamentos. Apesar de alguns entraves, você terá motivos de sobra para comemorar uma conquista pessoal. Amor com confiança e novos prazeres.





***