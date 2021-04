HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Uma paixão poderá começar com discussão animada. Agir com naturalidade e responsabilidade social contará pontos no amor. Máscaras sociais cairão. Aposte só no que poderá dar certo, na busca de parceiros profissionais ou de vida. Evite gastar dinheiro para manter as aparências. O momento cobrará visão realista e organização financeira. Construa um empreendimento passo a passo.





Touro - 21/04 a 20/05





Dedique tempo para os assuntos de família e da casa hoje. Despesas e responsabilidades aumentarão. Evite gastar sem pensar. Fique de olho nas oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Bom momento para impulsionar novo empreendimento e começar vida nova. Vários planetas em seu signo incentivarão mudanças, revoluções e independência. Sucesso pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Atração pelos estudos e por autoconhecimento inspirará leituras, pesquisas e reflexões. Explore outras culturas, solte a curiosidade, investigue os mistérios da vida e descubra novos focos de interesse. A fase incentivará maior interiorização e mudanças no lifestyle. Atividade física e sintonia com a natureza farão bem à saúde e ao espírito. Ideias criativas poderão resultar em novos projetos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Cultive novas amizades e renove o ambiente social. As comunicações estarão aceleradas hoje. Fortaleça a posição na equipe com palavras de incentivo e ideias inovadoras. Hora de pensar coletivamente, somar forças com seu grupo, criar estratégias certeiras no trabalho e alcançar as metas. Circule nas redes. Conversas carinhosas com amigos farão diferença no seu dia.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos financeiros estarão em destaque. Planeje o orçamento e decida investimentos. Hora de pensar no futuro, no plano de carreira e na vida íntima. Se estiver só, novo amor poderá começar como amizade. Critérios de escolha serão mais exigentes. Numa relação já estabelecida, será momento de discutir projetos e dividir responsabilidades de maneira justa. Cuide de documentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Cuide da saúde e da vida pessoal. Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Notícias de longe e conexões com amizades de outras localidades alargarão horizontes e trarão esperança de dias melhores. Oportunidades de expansão profissional esbarrão no excesso de demandas. Ganhe prazo em novas propostas. Sucesso nos empreendimentos. Abrace a missão e brilhe publicamente.





Libra - 23/09 a 22/10





Fase de mudanças e de aumento de responsabilidades. Assuma seus talentos e impulsione a carreira. Bom momento para aprofundar vínculos e estabilizar a vida íntima. Saúde mais frágil cobrará contato com a natureza e hábitos disciplinados. Vá mais fundo na terapia ou nas práticas espirituais. Respostas existenciais darão serenidade nas escolhas e decisões de vida. Eleve seus padrões.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Clima carinhoso nas interações dará sabor ao dia. Compartilhe sonhos e sentimentos com amigos, fortaleça vínculos e crie uma rede afetiva e protetora ao seu redor. Assuntos de família, de moradia e de saúde estarão em primeiro plano. Talvez precise apoiar alguém em situação frágil. Troque confidências com o par e discuta alternativas. Restrições poderão alterar planos e prazos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O foco na carreira e nos planos para o futuro motivará o trabalho e acelerará sua produção. Elimine tarefas e pendências antes de iniciar novo projeto. Conversas animadas e motivadoras impulsionarão parcerias ou novo romance. O dia trará popularidade e sucesso. Ganhe a simpatia do chefe, da equipe e de clientes. Perguntas objetivas esclarecerão dúvidas e trarão mais confiança nas relações.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento no amor, com entendimento, emoção e confiança mútua. O orçamento estará apertado. Um contrato em andamento poderá ser firmado e proporcionar mais segurança. Decisões de trabalho, ou de plano de saúde, diminuirão pressões. Bom momento para resolver questões jurídicas e garantir bons resultados. Descubra prazeres diferentes, reinvente a vida e siga confiante.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque confidências com a família ou com alguém do passado e resolva enigmas. O dia trará revelações e entendimento nos relacionamentos próximos. Encontre soluções de conforto e deixe a casa mais bonita. Projetos da vida pessoal e íntima ganharão forma. Momento de reestruturações. Aposte nos planos de expansão. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Pense nos detalhes.





Peixes - 20/02 a 20/03





Carinho, entendimento e clima romântico intensificarão o amor. Só não exagere nas expectativas. O tempo estará corrido, com muitas comunicações, contatos e demandas de trabalho. Se puder, encerre o expediente mais cedo, dê espaço aos sentimentos e aos projetos da vida íntima. Valerá pesquisar preços e encontrar opções mais vantajosas nas compras para a casa ou de equipamentos.





Por: ROSA DI MAULO





