HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Vários planetas movimentarão a área financeira. Aproveite a semana para aquecer negócios e parcerias, equilibrar o orçamento e firmar acordos comerciais. Caminhos de maior estabilidade material e afetiva ficarão iluminados. Concretize projetos e descubra outras maneiras de ganhar dinheiro. Ótimo período para ampliar contatos e fazer amizades nas redes.





Touro - 21/04 a 20/05





Sol, Mercúrio, Vênus e Urano em seu signo anunciam novo ciclo de vida. Ótima semana para iniciar projetos e relações. Desejos poderão se realizar. Espere por oportunidade de expansão profissional e financeira. Hora de colocar novos planos em prática e construir o futuro. Brilho, vitalidade, poder de atração e charme não faltarão nesta fase. Sucesso nos empreendimentos. Carreira em ascensão!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mudanças no lifestyle trarão serenidade e alimento para a alma. Autoconhecimento e sintonia com a espiritualidade marcarão a semana, que será positiva para se fortalecer interiormente. Se desejar isolar-se junto à natureza, aquietar a mente e restaurar as forças, você encontrará opções com as condições necessárias de proteção da saúde. Siga também a intuição nas decisões de vida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça a posição na equipe. A semana anuncia sucesso nos empreendimentos, brilhantismo nas reuniões de trabalho, apresentações, entrevistas e espírito colaborativo nas atividades de grupo. Renove o ambiente social. Ótimo período para ampliar interações nas redes e dar espaço a novas amizades. Amor em fase de transformações e de descobertas. Novas escolhas serão criteriosas.





Leão - 22/07 a 22/08





Inove a atuação profissional e brilhe publicamente. A semana trará visibilidade na carreira, projeção e proposta de associação. Vários planetas apontarão caminhos de futuro e incentivarão maior exposição. Bom período para lançar produtos e projetos. Fortaleça amizades, inicie relações e amplie interações nas redes. Some forças com amigos em ações solidárias e ajuda aos mais vulneráveis.





Virgem - 23/08 a 22/09





Harmonia de vários planetas com seu signo desenhará um cenário otimista. Aproveite a semana para se conectar com entidades internacionais, autoridades e amizades influentes. Soluções poderão vir de longe e movimentar a vida numa nova direção. Bom também para resolver assuntos na Justiça e acertar documentação. Ótimo desempenho em exames, concursos e estudos. Prestígio em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas íntimas, troca de confidências e respostas existenciais iluminarão caminhos para o futuro. A semana trará planejamento de mudanças e ganho de poder. Resultados positivos e novos projetos motivarão o trabalho. Espere por maior reconhecimento e projeção na carreira. Assuntos íntimos merecerão reflexões. Fase de superação e de cura emocional. Cultive a paz interior. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Posicionamentos claros nos relacionamentos e decisões de assuntos de família marcarão esta semana que favorecerá mudanças e planos de longo prazo na vida a dois. Talvez você mude de ideia sobre alguém ou sobre um conjunto de crenças. Pratique nova filosofia, renove a fé e amplie a confiança no futuro. Ligações internacionais despertarão entusiasmo com novos projetos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima agitado no trabalho, com aumento de demandas e comunicações aceleradas. Aproveite a semana para aumentar a produção, implantar novos conceitos e criar estratégias. Rotina exigente cobrará organização, foco e disciplina. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Amor com mais diálogo e entendimento. Ótimo período também para iniciar parcerias e concretizar projetos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Amor e filhos em foco nesta semana. Vários planetas em harmonia com seu signo iluminarão decisões de vida. Bom período para desenvolver projetos e impulsionar o trabalho com ideias originais. Soluções criativas viabilizarão planos do casamento. Empatia e emoção marcarão as interações com irmãos e pessoas próximas. Você poderá formar um contrato financeiro e aliviar pressões.





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuntos de família, de moradia ou de reforma da casa estarão em destaque nesta semana. Antigas relações poderão se reaproximar e esclarecer o passado. Valorize as origens e fortaleça suas raízes. O período favorecerá reestruturações e a construção de maior segurança para o futuro. Saúde com preocupações. Aproveite para se adaptar a novos hábitos e implantar novos conceitos de conforto.





Peixes - 20/02 a 20/03





Clareza nas comunicações impulsionará atividades comerciais. Você terá ótimo desempenho em entrevistas e contatos de trabalho. Conte com poder de negociação e firme um contrato. A semana favorecerá projetos da vida familiar e finanças. Converse com irmãos e finalize pendências. Amor com mais paixão e prazeres diferentes. Apoie os filhos e fortaleça laços afetivos com palavras carinhosas.





Por: ROSA DI MAULO





