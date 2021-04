HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Amizades experientes oferecerão conselhos. O dia trará esclarecimentos e finalizações. Se uma porta se fechar, outra se abrirá em seguida. Informações precisas contribuirão com boas decisões. Tensão entre Plutão e Sol, em seu signo, sinaliza mudança radical no projeto de vida e nos planos para o futuro. Você poderá se associar com amigos ou migrar para novo modelo de negócio.





Touro - 21/04 a 20/05





A semana terminará com projeção na carreira e boas notícias na área financeira. Decida investimentos ou firme um negócio e planeje o futuro. Crenças e filosofias poderão mudar. Encerre antigos processos e ganhe independência e liberdade. Com Urano e Vênus em seu signo, você poderá dar uma virada radical no projeto de vida e também nos looks. Poder de atração em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Momento de decisões de vida e de oportunidades de expansão. Marte em seu signo se encarregará de aumentar a coragem, garra e o poder de ação. Impulsione atividades de grupo, motive a equipe e ganhe prestígio. Projetos de cunho social e envolvimento com os acontecimentos coletivos aumentarão a exposição nas redes e o engajamento com causas relevantes. Projete a imagem!





Câncer - 21/06 a 21/07





A semana terminará com novas perspectivas e evolução da carreira. Decisões sobre o futuro determinarão metas mais altas e redirecionamentos. Conclua mudanças e assuma maior poder profissional. Hora de transformar padrões de relação e encerrar velhas disputas. Novo amor começará como amizade, se estiver disponível. Aprofunde vínculos e dê um sentido maior à vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Carinho de uma amizade especial manterá o astral em alta. Mudanças nas filosofias e na rotina de trabalho arejarão a cabeça e diminuirão angústias. A semana terminará com esperanças de uma vida melhor e engajamento nas causas coletivas. Relações profissionais estarão aquecidas. Amplie horizontes. Conexões internacionais abrirão portas na carreira. Inove a atuação. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Fique de olho nas oportunidades de expansão profissional. A semana terminará com vitórias e decisões definitivas de vida que cobrarão desapegos. Aprofunde o diálogo com os filhos, ou o par. Respostas de questões íntimas e existenciais apontarão novos caminhos para o futuro. Melhore os hábitos e fortaleça a saúde. Não será momento de correr riscos. Planeje mudanças com calma.





Libra - 23/09 a 22/10





As interações de hoje ampliarão perspectivas. A semana terminará com entusiasmo nos relacionamentos, ganho de prestígio e autoconfiança. Encerre dinâmicas do passado. Mudanças na maneira de se relacionar e aposta num cotidiano saudável darão mais leveza à vida. Aproxime quem está longe com palavras carinhosas e motivadoras. Plano de viagem se tornará mais viável.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encerre uma atividade e comece outra. A semana terminará com novidades de trabalho e decisões de mudanças. Troque confidências com a família, faça as pazes com o passado e fortaleça as bases afetivas. Novas relações chegarão naturalmente nesta fase. Harmonia e confiança intensificarão o amor, mesmo que a distância. Mergulhe fundo nos sentimentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Inicie uma parceria ou comece fase nova no amor. Entusiasmo, empolgação com novos projetos e criatividade não faltarão hoje. Valorize a vida e os momentos únicos com os filhos, ou com o par. Sonhos a dois poderão se concretizar. Os desafios ficarão por conta de pressões financeiras. Firme acordos comerciais e encerre uma pendência que tem causado angústias ultimamente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ritmo acelerado no trabalho, oportunidade financeira, cuidados de saúde e demandas da família movimentarão o dia. Resolva vários assuntos simultaneamente e encerre a semana com mais segurança. Arrumações na casa, resgate de antigos documentos ou decisões de moradia adquirirão caráter de urgência. Descarte coisas sem uso, acumuladas com o tempo e organize suas coisas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Pensamentos positivos, conversas motivadoras e entendimento no amor animarão o clima. Aproveite a inspiração para criar planos a dois e expandir o projeto de vida. Talvez você mude de opinião sobre alguém ou sobre um tema relevante. Pesquise informações à fundo e busque a verdade dos fatos. Estudos e interações de hoje abrirão sua cabeça e ampliarão possibilidades.





Peixes - 20/02 a 20/03





Hora de realizar um velho sonho e viver com mais conforto. Finalize um projeto, encerre uma dívida ou despesa e concretize planos da vida familiar. Uma oportunidade financeira inesperada aliviará pressões. Termine a semana com saldo positivo, autoestima e mais tranquilidade. Aproveite para pensar nos detalhes e compras para a casa. Negocie preços ou encontre opções mais vantajosas.





Por: ROSA DI MAULO





