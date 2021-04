HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Vênus atrairá dinheiro e parceiros comerciais. Amplie contatos. As comunicações estarão abertas. Você poderá iniciar amizades e ingressar num grupo influente. Conceitos sobre o amor poderão mudar e influenciar outro tipo de escolha, se estiver só. No casamento, será hora de somar recursos, concretizar planos e mudar o futuro. Bom momento para começar um curso on-line.





Touro - 21/04 a 20/05





Boas notícias na área financeira. O dia trará oportunidade de expansão profissional. Você poderá iniciar um empreendimento ou ganhar promoção e benefícios. Com Vênus em seu signo, sua beleza, delicadeza e elegância estarão em destaque. Hora de renovar os “looks” e revelar seus encantos naturais. Negócios estarão aquecidos. Planeje compras e evite extrapolar o orçamento.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lua em seu signo jogará o foco nas necessidades pessoais. Emoções estarão à flor da pele. Encontre tempo para relaxar, meditar e avaliar os sonhos. Conflitos de poder serão contornados com atitude e poder de liderança. Com Marte em seu signo, não haverá porta fechada. Encare novos desafios, lute pelo que acredita e vença as batalhas diárias com garra e espírito colaborativo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Carreira em ascensão! Uma onda de energia positiva iluminará o futuro. Brilhe nas reuniões de trabalho e fortaleça a posição profissional. O dia trará iniciativas certeiras, sucesso e poder. Espere por boas oportunidades. Talvez se afaste de um grupo e ingresse em outro. Mudança de ambiente favorecerá a vida íntima e o crescimento espiritual. Cultive a serenidade. Poder em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





O carinho das amizades fará diferença. Fortaleça os laços afetivos e a rede de relações. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, um cenário positivo se abrirá no horizonte, hoje. Espere por novas experiências e conexões poderosas. Associações e parcerias poderão surgir de maneira inesperada. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta fase. Inove a carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Harmonia entre planetas apontará caminhos de sucesso. Agarre uma oportunidade e dê um passo maior na carreira, entre hoje e amanhã. Sucesso e popularidade também estarão no menu do dia. Conte com maior projeção profissional e poder. Decisões de mudanças amenizarão angústias, embora tudo dependa de tempo e bom planejamento. Visualize onde quer chegar e trace metas.





Libra - 23/09 a 22/10





Autoconfiança e um pouco mais de fé desenharão cenário otimista para mudanças e decisões de vida. Abandonar antigos padrões não será tarefa fácil, embora você tenha as condições necessárias para se reinventar e dar um passo maior na direção de um futuro promissor. Fase de superação. O dia trará oportunidade imperdível. Entendimento com parceiros dependerá das suas iniciativas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mude a rotina e concretize planos da vida familiar. Assuntos de saúde e de trabalho estarão em destaque. Encare conversas difíceis com irmãos ou parceiros comerciais. Troca de confidências com a família facilitará decisões e definirá rumos. Antigo contato reaparecerá com nova proposta. Conte com organização cotidiana e inicie uma atividade lucrativa. Mudanças virão para melhor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Discuta soluções práticas com o par. Um sonho a dois poderá se concretizar. Assuntos financeiros interferirão nos planos. Talvez precise cortar uma despesa fixa ou renegociar um contrato. Algumas divergências nas relações próximas serão inevitáveis, hoje. Amplie o diálogo e a disponibilidade de ouvir outros pontos de vista. Entre o preto e o branco existe uma infinidade de tons de cinza.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Tudo correrá conforme o programado. Inicie um trabalho bem remunerado ou conte com a colaboração da família e estabilize as finanças. Momento de finalizar antigas pendências e encerrar processos do passado. Conte com sorte em transações imobiliárias ou investimentos. A retomada de um contato ampliará perspectivas. Saúde em estado de atenção, tome as medidas necessárias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Clima carinhoso e acolhedor com a família diminuirão o estresse mental. A cabeça está mudando. Você poderá encerrar um contrato insatisfatório e iniciar outro. Conte com oportunidades e poder de negociação em transações comerciais. Um antigo amor, ou alguém que marcou história em sua vida, poderá dar notícias, nesta fase. A casa ficará mais bonita e confortável com reformulações.





Peixes - 20/02 a 20/03





Conversas carinhosas e motivadoras manterão a família e o amor em harmonia. Crie um ambiente acolhedor em casa. Aproveite o dia para ampliar contatos de trabalho. Negócios passarão por reformulações, hoje. Talvez você encerre uma parceria e inicie outra com proposta mais vantajosa. Investimentos na casa cobrarão melhor planejamento. Simplifique soluções e evite contrair dívidas.





Por: ROSA DI MAULO





