Governo deposita salários dos servidores estaduais nesta sexta-feira (30)

O Governo do Estado deposita nesta sexta-feira (30) os salários dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul. O dinheiro estará disponível para saque no sábado, 1° de maio, Dia do Trabalhador.





Girando em torno dos R$ 418 milhões, a folha salarial de abril promete movimentar os setores do comércio e de serviços do Estado por causa do Dia das Mães, que cai no segundo domingo de maio, dia 9.





Neste ano, a segunda data mais lucrativa para os empresários do setor deve movimentar mais de R$ 190 milhões, segundo pesquisa da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS).





“Com salários na conta, os servidores têm previsibilidade. Já os lojistas podem se programar e fazer promoções”, disse o governador sobre o pagamento antecipado, feito antes do quinto dia útil.





Números da folha





De acordo com dados da SAD (Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização), a lista de remunerações de abril paga em maio tem 79,6 mil matrículas de servidores ativos e inativos, entre aposentados e pensionistas.





Por: Bruno Chaves